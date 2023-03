Automotive I/O: Bridging Minds sulla mobilità sostenibile

La prima edizione di Automotive I/O: Bridging Minds è stata un evento virtuale organizzato da MotorK e dedicato ai temi che stanno influenzando l’industria automotive. L’evento ha coinvolto più di 180 speaker provenienti da tutto il mondo, tra cui key opinion leader del settore, campioni sportivi, global thinker e giornalisti. In totale, sono state organizzate oltre 90 sessioni internazionali, di cui ben 21 dedicate al panorama italiano, per discutere i principali trend e le novità che stanno guidando l’industria.

Durante il corso di Automotive I/O: Bridging Minds sono stati toccati moltissimi temi, tra cui smart mobility, modello agenzia, canali di distribuzione digitale, nuovi player, customer journey, intelligenza artificiale ed elettrificazione. Gli interventi sono stati suddivisi in 5 canali, per un totale di oltre 40 ore di streaming, disponibili on-demand per tutti gli utenti registrati su automotive.io.

L’evento ha ottenuto un grande successo di pubblico, registrando spettatori provenienti da più di 40 Paesi. Inoltre, 30 sono state le aziende partner e sponsor, che hanno supportato l’evento.

“Automotive I/O: Bridging Minds è stata una grande scommessa vinta e una sfida stimolante per MotorK. Vogliamo ringraziare tutti gli speaker e i partner che sin dalle primissime fasi progettuali e organizzative hanno avuto fiducia nella nostra iniziativa: abbiamo creato un momento unico di confronto tra tutti gli attori del settore, e non solo” ha commentato Marco Marlia, CEO e Co-Founder di MotorK.

L’evento ha rappresentato una grande opportunità per riflettere sul futuro della mobilità, tema al centro della strategia di BNP Paribas e del modello One Bank. Grazie alle competenze di BNP Paribas Personal Finance, Arval e Cardif, il progetto ha sostenuto la transizione verso una mobilità più sostenibile per i produttori, i distributori e gli utenti. Ronny SEIDEL, Global Head of Commerce (Mobility) di BNP Paribas Personal Finance ha dichiarato: “Ringraziamo MotorK per averci invitato a far parte di questo viaggio e a costruire, insieme alla filiera automotive, una vera e propria intelligence in questo profondo processo di trasformazione”.

In sintesi, Automotive I/O: Bridging Minds è stata una grande opportunità per l’industria automotive di discutere i principali trend e le novità che stanno guidando il settore e per costruire assieme il futuro della mobilità.