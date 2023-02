BMW X5 e X6 M Competition: tutte le novità del restyling 2023

Le versioni più sportive delle BMW X5 e X6 ottengono un'unità elettrica supplementare mild-hybrid che aumenta le prestazioni del motore V8 principale

Una ventata di novità accompagna il restyling 2023 delle versioni più sportive ed “esagerate” dei SUV della Casa dell’Elica: per la prima volta in assoluto le nuove BMW X5 M Competition e X6 M Competition ottengono un’unità propulsiva aggiuntiva a tecnologia mild-hybrid da 9 kW e 200 Nm, che viene integrata nel cambio automatico a otto rapporti ed è capace di fornire uno spunto in più al motore principale che, come nel precedente Model Year, è il confermato M TwinPower Turbo V8 da 4.4 Litri. In questa configurazione si raggiunge una potenza complessiva di 625 CV per 750 Nm di coppia, sufficienti a fermare il cronometro dello 0-100 in soli 3,9 secondi.

La Casa bavarese afferma inoltre di aver apportato anche alcune modifiche al propulsore principale, migliorando la risposta di acceleratore e turbo e affinando la velocità di cambiata della trasmissione M Steptronic con tecnologia Drivelogic, abbinata alla trazione integrale M xDrive e al differenziale M attivo sull’asse posteriore. Quest’ultimo interviene durante il passaggio della modalità di guida dalla 4WD alla 4WD Sport, che permette di eseguire derapate controllate (drifting) attraverso un passaggio preferenziale della potenza alle ruote posteriori.

Rinnovato anche il comparto sospensioni M Professional adattive con stabilizzazione attiva del rollio e ammortizzatori a controllo elettronico, a cui si aggiungono lo sterzo M Servotronic (ora più preciso) e l’impianto frenante M, appositamente studiato per fornire una configurazione specifica tale da avere due impostazioni di sensibilità sul pedale del freno. Per quanto riguarda la resa estetica, le nuove BMW X5 e X6 M Competition si distinguono per la calandra anteriore a doppio rene aggiornata nelle forme e ora rifinita in nero lucido, per i rinnovati gruppi ottici Matrix LED con abbaglianti antiriflesso Selective Beam, per le prese d’aria più grandi, per i cerchi in lega da 21” all’anteriore e da 22” al posteriore, per la presenza della fibra di carbonio su calotte degli specchietti e spoiler posteriore e per l’imponente diffusore, che ospita le due coppie di doppi terminali di scarico M.

Passando nell’abitacolo, le nuove BMW X5 e X6 M Competition propongono il Curved Display che integra sia il digital cockpit da 12,3” sia l’infotainment con schermo touch da 14,9”, entrambi inseriti in una plancia rivestita in pregiata pelle Merino con modanature in legno Fineline Black ad effetto metallico. Non mancano ovviamente l’Ambient Lighting, i loghi M e il volante in pelle con palette del cambio in carbonio, così come i più importanti assistenti alla guida di Livello 2 tra cui la frenata automatica di emergenza, l’anticollisione con riconoscimenti di pedoni e ciclisti, il riconoscimento dei segnali stradali e il mantenimento della corsia. A richiesta, infine, è possibile aggiungere il Parking Assistant Professional, che permette di controllare dall’esterno il parcheggio della vettura e le manovre di retromarcia entro una distanza di 200 metri.