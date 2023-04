Citroen C3: è la nuova vettura della Polizia di Stato

A partire dal mese di maggio la flotta della Polizia di Stato sarà arricchita da 190 esemplari della Nuova Citroen C3

Una nuova vettura è pronta ad entrare in servizio nella Polizia di Stato: dal mese di maggio fino alla fine dell’estate la flotta del Ministero dell’Interno sarà arricchita con 190 esemplari della Nuova Citroen C3, opportunamente modificata in modo da assolvere al meglio il suo compito istituzionale a protezione del Paese. La livrea, ovviamente, è quella tradizionale con specchietti e maniglie delle portiere in tinta, inserita su un corpo vettura privo di Airbump laterali ma che conferma i LED anteriori a cui, poi, si aggiungono i fari lampeggianti blu sul tettuccio e quello centrale bianco per la pelustrazione delle strade.

Nell’abitacolo, inoltre, la dotazione prevede le apparecchiature ordinarie della Polizia di Stato, come la radiotrasmittente, la ricarica delle torce e l’alloggiamento delle armi in dotazione. La versione scelta rende disponibile sotto il cofano il tre cilindri PureTech 1.2 turbo-benzina da 83 CV in allestimento Feel, quello più semplice (come del resto la dotazione degli Agenti) perchè l’impiego sarà rivolto verso Questure, Commissariati, Scuole di formazione e Reparti Volo. Proprio per l’utilizzo il marchio francese ha infine fornito un pacchetto di assistenza aggiuntivo per 6 anni o 90.000 km che include, oltre alla manutenzione programmata, le revisioni, interventi in caso di usura e sostituzione degli pneumatici.