Citroën e-C3: primo teaser della nuova elettrica low-cost

La nuova Citroën e-C3 100% elettrica è stata anticipata da un teaser ufficiale condiviso da Stellantis durante l'annuncio dei dati finanziari del primo semestre del 2023.

All’orizzonte si profila la nuova Citroën e-C3, la prossima novità per il segmento delle auto elettriche low-cost che il costruttore francese presenterà molto presto. L’attesa è stata alimentata da un teaser del nuovo modello, rilasciata di recente da Stellantis nel corso di una conferenza in cui sono stati annunciati i risultati semestrali del 2023.

Questa vettura, che si prevede avrà un prezzo iniziale inferiore ai 25.000 euro, promette di rivoluzionare il mercato. Dall’immagine possiamo vedere che la nuova e-C3 prenderà ispirazione dalla recente concept car Oli, in particolare per quanto riguarda il design dei fari.

Inoltre, si nota un tetto con barre e un logo che sembra quasi essere illuminato – a meno che non sia un effetto del teaser stesso. Si prevede che la futura auto elettrica sia un’evoluzione dell’attuale C3 in vendita in India e Sud America, adattata però alle esigenze dei conducenti europei. Non mancano attese per importanti innovazioni in termini di sicurezza.

Dovrebbe garantire almeno 300 km di autonomia con una sola ricarica

Secondo alcune indiscrezioni emerse in rete, la nuova Citroën e-C3 potrebbe offrire circa 300 km di autonomia con una sola ricarica. È stato inoltre rivelato un possibile collegamento tra questo modello e la nuova Fiat Panda, che farà il suo debutto nel corso del prossimo anno.

Non ci resta che attendere le prossime settimane e vedere se emergeranno ulteriori dettagli sulla nuova auto elettrica low-cost, in vista della sua presentazione ufficiale per il prossimo autunno.