Cupra aggiorna la gamma con l’arrivo del Model Year 2024

Cupra aggiorna Leon, Born e Formentor con l'arrivo del model year 2024 in Italia. Tra le novità c'è il nuovo Design Pack Extreme disponibile in esclusiva per il nostro Paese.

Per il model year 2024, Cupra ha annunciato l’aggiornamento dei listini. Il focus principale di questo update è la varietà di accessori ed equipaggiamenti a disposizione per la Cupra Formentor e la Born. Per la Leon, il marchio spagnolo ha anche rivisto le opzioni di motorizzazione.

La casa automobilistica spagnola ha implementato delle novità interessanti per la Formentor 2024, soprattutto riguardanti gli accessori opzionali. Tra le novità principali troviamo l’opzione per gli pneumatici all season su cerchi in lega da 18”, sia standard che 38/1 e 38/2.

La versione VZ offre, inoltre, sedili avvolgenti Dinamica con dettagli in pelle dark brown, oltre all’impianto di scarico Akrapovic per la versione con motore TSI 2.0 da 310 CV con trazione 4Drive e cambio DSG. Infine, l’impianto audio BeatsAudio è stato reso disponibile anche per le versioni e-HYBRID.

Ritorna il motore TSI da 245 CV nella gamma della Leon

Per quanto riguarda la Cupra Leon 2024, l’attesa per il ritorno del powertrain TSI da 2 litri con cambio DSG da 245 CV è finalmente terminata. Questo propulsore, assieme all’unità TDI 2.0 da 150 CV e a quella ibrida da 1.5 litri di recente introduzione, arricchisce la gamma della compatta ad alte prestazioni offerta dal produttore spagnolo.

Cupra ha inoltre semplificato gli allestimenti per la Leon 2024, rendendo le versioni VZ e VZ Carbon esclusive per i motori con potenza superiore ai 204 CV. Inoltre, è stato introdotto il nuovo Design Pack Extreme, progettato specificamente per il mercato italiano.

Questo pack comprende cerchi Copper da 18”, minigonne laterali Cupra, spoiler al tetto nero, pedaliera in alluminio e calotte degli specchietti retrovisori esterni in fibra di carbonio, per una personalizzazione estrema.

Il nuovo pacchetto sarà disponibile per tutte le motorizzazioni abbinabili al cambio automatico DSG, sia per la versione cinque porte che la station wagon Sportstourer, fatta eccezione per le varianti VZ e VZ Carbon.

Novità anche per la prima elettrica del brand spagnolo

In aggiunta, la Cupra Leon a cinque porte ora offre anche l’opzione del gancio traino elettrico (ad esclusione dei modelli e-HYBRID e TSI 2.0 da 245 CV).

Infine, gli aggiornamenti per la Cupra Born 2024 100% elettrica entreranno in vigore dalla 32ª settimana di produzione di quest’anno. Interessanti miglioramenti saranno apportati alla dotazione standard, tra cui l’aggiunta di due altoparlanti supplementari da 168 mm di diametro nelle portiere posteriori.