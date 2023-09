Cupra DarkRebel: ecco la nuova concept car 100% elettrica del brand

Cupra ha sfruttato il Salone di Monaco 2023 (conosciuto anche come IAA Mobility 2023) per presentare la sua nuova concept car completamente elettrica: la Cupra DarkRebel.

Cupra ha svelato ufficialmente il suo ultimo veicolo elettrico al Salone di Monaco 2023 (IAA Mobility 2023), che è stato a lungo oggetto di sogni e visioni: la Cupra DarkRebel. Questo capolavoro di design e ingegneria rappresenta un audace passo avanti nella concezione futura di auto elettriche sportive.

Ma cosa rende questa vettura così unica? Iniziamo dal suo design straordinario. La nuova DarkRebel è un prodigio di linee affilate e superfici sinuose che generano un design ricco di energia. Grazie all’uso innovativo dell’illuminazione, l’aspetto viene esaltato in modo impressionante.

La luce non è solo un elemento funzionale, ma diventa materiale tangibile che anima la carrozzeria, sottolineata dall’iconica firma luminosa triangolare della casa spagnola. Questo aspetto mette in risalto il delicato equilibrio tra elementi materiali e immateriali, rendendola una vera e propria scultura luminosa in movimento.

Vanta un corpo tipico di una shooting brake a due posti

Non meno impressionante è il suo corpo da shooting brake a due posti. Essa incarna la mentalità avantgardista e la passione per l’innovazione che contraddistinguono il costruttore spagnolo. Wayne Griffiths, CEO di Cupra, ha dichiarato che la Cupra DarkRebel è più di una semplice auto. È una dichiarazione d’intenti che sfida le convenzioni, creata per mostrare che le auto elettriche possono essere tanto entusiasmanti quanto sostenibili.

La progettazione di questo nuovo EV ha beneficiato in larga misura dell’input della Cupra Tribe, una comunità che include anche personaggi celebri come i calciatori del FC Barcelona e l’attore Daniel Brühl. Utilizzando un sofisticato sistema di configurazione chiamato Hyper Configurator, sono state elaborate oltre 270.000 configurazioni diverse che hanno influito sul design definitivo del veicolo.

Sullo sfondo della performance e del design, troviamo anche un impegno serio verso la sostenibilità. L’auto sportiva è al 100% elettrica e mostra come la mobilità del futuro possa essere ecocompatibile senza sacrificare lo spirito sportivo.

Addirittura, il colore della carrozzeria è un particolare viola scuro che cambia tonalità a seconda di come viene colpito dalla luce ambientale, un dettaglio che accentua ulteriormente il suo appeal sportivo.

Le portiere sono alte 2,2 metri una volta aperte

Da quando si aprono le portiere, che raggiungono un’altezza notevole di 2,2 metri, è evidente che stiamo parlando di una vettura con una presenza imponente. Con misure esterne di 4,5 metri in lunghezza, 2,2 metri in larghezza e 1,3 metri in altezza, la nuova concept car Cupra sfoggia importanti proporzioni: un terzo è dedicato all’abitacolo e due terzi alla carrozzeria. Queste dimensioni e la conformazione robusta delle spalle enfatizzano l’anima sportiva del modello.

Spostando la nostra attenzione ai cerchi, il logo triangolare della casa automobilistica spagnola si estende attraverso ogni elemento, dall’ossatura ai dettagli in rame. Questo design è chiaramente ispirato all’eredità sportiva di Cupra, con un occhio di riguardo per efficienza e prestazioni.

Jorge Diez, direttore del design del costruttore spagnolo, non ha esitato a definire la DarkRebel come l’incarnazione fisica dei valori e del DNA del marchio. “È un’auto progettata per il conducente, con un cofano esteso, un abitacolo ribassato e spalle massicce”, ha detto Diez.

A livello estetico, il profilo laterale del concept è reso unico da dettagli scolpiti che connettono l’anteriore e il posteriore, mostrando un intricato equilibrio tra la struttura esterna e quella interna. Ma l’innovazione non si ferma all’esterno.

Gli interni sono fatti di bambù biodegradabile al 90%

L’abitacolo offre un’esperienza sensoriale unica. Strutture leggere emergono da forme dinamiche, incorniciate in un ambiente che è al contempo avvolgente e stravagante. La tecnologia all’avanguardia nei dispositivi di guida completa questo scenario, proponendo un’esperienza di guida al passo con i tempi, mentre l’uso del design parametrico e della produzione additiva sottolineano un impegno tangibile verso la sostenibilità.

Nella Cupra DarkRebel, ogni dettaglio è stato posto al centro durante la progettazione. Immersi nell’abitacolo, si averte subito un tocco di classe e un approccio all’avanguardia nei materiali e nella progettazione.

Non è solo un’auto, ma un’esperienza di guida eccezionale, plasmata da innovazioni che elevano il concetto di sportività e lusso. Partendo dalla spina dorsale degli interni, questo elemento unico fonde leggerezza e funzionalità con un design asimmetrico e scultoreo.

Realizzato con le tecniche più avanzate di stampa 3D in metallo, questa struttura non solo cattura l’occhio, ma offre anche una regolazione ergonomica ottimale, specie per la guida sportiva. La sua posizione è calibrata per sincronizzarsi con la pedaliera, permettendo al conducente di ottenere un livello superiore di comfort e controllo.

Ovviamente, l’importanza dei materiali non può essere sottovalutata. Cupra ha scelto di usare bambù biodegradabile al 90% per gli interni, offrendo una combinazione di sostenibilità e lusso che è difficile da superare. Questa scelta si riallinea con l’etica del costruttore spagnolo, che cerca di bilanciare prestazioni e responsabilità ambientale.

I sedili sportivi Supersport della Cupra DarkRebel si adattano al corpo come un guanto. Costruiti con tessuti a maglia 3D e rinforzati da una struttura in materiale trasparente e cristallino con dettagli in rame, questi sedili offrono un supporto laterale ineguagliabile.

Si elevano dalla base dell’auto e sembrano quasi sfidare la gravità, estendendosi al di là dei loro limiti strutturali per fornire un comfort e un’aderenza ineguagliabili.

Delle telecamere termiche controllano costantemente la situazione nell’abitacolo

Passando al volante, conciliando le geometrie provenienti dal mondo delle corse con elementi interattivi tipici dei videogiochi, diventa un centro di controllo davvero intuitivo. Il materiale trasparente e cristallino dello stesso cambio, posizionato all’interno della spina dorsale, invita il conducente a immergersi in una sensazione di controllo e potenza sin dal primo tocco.

Proseguendo, l’ultimo capolavoro di Cupra è dotato di un sofisticato sistema di telecamere termiche sul tetto, progettate per monitorare costantemente le condizioni interne dell’auto. A complemento, un sistema climatico intelligente regola automaticamente la temperatura e la distribuzione dell’aria attraverso speciali bocchette posizionate sotto il parabrezza.

L’ingegneria innovativa non si ferma qui. Le bocchette d’aria, fatte di un tessuto elastico traspirante originariamente sviluppato per lo sport ad alte prestazioni, si espandono o si ritirano in base al flusso d’aria necessario.

La retroilluminazione ambientale dell’EV cambia colore per indicare se l’abitacolo è in fase di riscaldamento o raffreddamento, offrendo un feedback visivo immediato.

Per quanto riguarda l’interazione tra passeggeri e veicolo, Cupra ha adottato un approccio rivoluzionario. Un tessuto fluido copre il soffitto dell’abitacolo, funzionando come un telaio ideale per effetti luminosi che intensificano l’esperienza emotiva a bordo. Tale illuminazione atmosferica si estende dalla parte anteriore dell’abitacolo ai lati dei sedili, inondando gli schienali con una gamma di colori che varia dal blu notte al magenta brillante e al viola.

Non solo, la Cupra DarkRebel si distingue per la sua esperienza utente e interfaccia utente all’avanguardia. Gli utenti vanno oltre la semplice guida: diventano parte di una tribù, immersi in un’esperienza continua e coinvolgente.

Il progetto si basa su tre diversi moduli

Nel settore automobilistico, la concept car emerge ridefinendo il concetto di esperienza utente grazie a tre moduli distinti: Exponential Square, Exponential Cube ed Exponential Infinite. Partiamo da Exponential Square: questo modulo catapulta l’utente in una dimensione completamente nuova di interazione con il veicolo. Grazie a un cockpit digitale all’avanguardia, è possibile personalizzare un avatar 3D, che insieme a una grafica futuristica, garantirà un’esperienza su misura come mai vista prima.

La seconda esperienza, denominata Exponential Cube, unisce l’essenza sportiva della casa automobilistica spagnola al mondo dei videogiochi. Le prestazioni da pista, i dati sulle prestazioni e i tempi sul giro diventano informazioni in tempo reale direttamente sul cruscotto.

Infine, Exponential Infinite. Questo modulo va oltre i confini dell’automobilismo e porta l’utente nel regno della mobilità connessa. Quando la Cupra DarkRebel è in fase di ricarica e parcheggiata, è possibile immergersi nel Metahype, l’angolo virtuale del brand nel metaverso, interagendo con la community di appassionati.

Ogni modulo è controllabile direttamente dal volante, permettendo una personalizzazione totale dell’auto, dagli esterni agli interni, passando per l’illuminazione e i suoni.