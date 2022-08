Ecoincentivi auto: tutte le novità introdotte dal decreto Aiuti-bis

L'ultimo Dpcm promosso dal Governo ha rivisto le classi di agevolazione per l'ecobonus e ha introdotto un sostegno per l'installazione delle wallbox

Il recente decreto Aiuti-bis non si è limitato a prorogare il termine ultimo secondo il quale gli automobilisti potranno usufruire dello sconto per far fronte al caro carburanti di benzina e diesel. L’ultimo Dpcm ufficializzato dal Governo, infatti, introduce a partire dai prossimi mesi anche delle novità per quanto riguarda gli Ecoincentivi auto destinati in particolare alle vetture elettriche e ibride plug-in, accompagnati da un bonus per l’installazione delle wallbox che andrà ad aiutare tutti i già possessori di queste alimentazioni.

Entrando nello specifico, gli Ecoincentivi auto potranno essere aumentati del 50% nel caso in cui il richiedente che ha scelto un’automobile eco-sostenibile (classi di emissione 0-20 e 20-60 g/km) abbia un Isee inferiore a 30.000 Euro: grazie allo stanziamento extra di 40 milioni di Euro, il bonus per le elettriche con rottamazione passerà quindi da 5.000 a 7.500 Euro, mentre per le ibride aumenterà da 4.000 a 6.000 Euro. Più contenuto, invece, l’incremento dell’opzione senza rottamazione, che passa rispettivamente da 3.000 a 4.500 Euro e da 2.000 a 3.000 Euro.

Per quanto riguarda l’installazione delle wallbox (o di una colonnina condivisa a livello condominiale), il decreto Aiuti-bis metterà a disposizione un contributo pari all’80% del costo da sostenere per l’acquisto e per il montaggio del dispositivo di ricarica, che corrisponde a un massimo di 1.500 Euro per ogni singolo richiedente e di 8.000 Euro nel caso in cui la colonnina diventi parte comune di un edificio abitativo.