Electra arriva in Italia e promette ricariche veloci in soli 15-30 minuti

Con un investimento di 200 milioni di Euro, la francese Electra prevede di installare 3.000 nuovi punti di ricarica in tutta Italia

Una nuova società per la ricarica delle auto elettriche è pronta a sbarcare in Italia: si chiama Electra, è francese e ha stabilito che nei prossimi tre anni investirà la bellezza di 200 milioni di Euro per installare 3.000 nuovi punti per la ricarica ultraveloce in modo da posizionarsi come leader del settore. Secondo quanto si evince dal comunicato ufficiale, Electra “supporterà l’intero processo di installazione delle stazioni di ricarica presso parcheggi accessibili al pubblico di centri commerciali e supermercati, hotel e ristoranti, autogrill, prendendosi carico di tutti gli investimenti“.

L’accessibilità ai punti di ricarica sarà assicurata H24 riducendo al minimo la possibilità di code, grazie alla possibilità di prenotare in anticipo la postazione di ricarica attraverso una specifica app. “In Italia siamo già al lavoro per creare una rete che metta insieme i player del settore per costruire un ecosistema interconnesso e accessibile a tutti, perché è un mercato con grandi potenzialità – ha spiegato Eugenio Sapora, general manager di Electra Italia – Il nostro obiettivo a lungo termine è quello di distribuire oltre 8.000 punti di ricarica supercharger entro il 2030 in tutta Europa“.