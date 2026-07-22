Fiat annuncia Grizzly e Grizzly Fastback, i due nuovi SUV in arrivo a fine 2026

Fiat amplia la propria offerta dedicata alle famiglie con Grizzly e Grizzly Fastback, due nuovi SUV presentati in occasione del 127° anniversario del marchio. I due modelli anticipano il completamento della gamma globale del costruttore e saranno mostrati al pubblico nel corso del prossimo Salone di Parigi.

Per l’annuncio, il costruttore italiano ha scelto di pubblicare un video ufficiale ambientato in un ufficio anagrafe, dove la presentazione delle due novità viene raccontata attraverso una scena ispirata a una procedura di registrazione.

Fiat Grizzly 2026: un progetto internazionale

Con Grizzly e Grizzly Fastback, Fiat amplia la propria offerta con due SUV sviluppati per rispondere a esigenze differenti, mantenendo un’impostazione orientata alla praticità. Il progetto rientra nella strategia globale del marchio illustrata durante l’Investor Day di Stellantis e punta a rafforzare la presenza di FIAT nei mercati di Europa, Medio Oriente, Africa e Sud America.

Grizzly è proposto come SUV dedicato a chi cerca spazio e comfort per l’utilizzo quotidiano, mentre Grizzly Fastback adotta una carrozzeria dal profilo più dinamico, mantenendo un’impostazione pensata per le esigenze delle famiglie.

Fiat Grizzly 2026: dimensioni e caratteristiche

Grizzly misura 4,4 metri di lunghezza ed è progettato per offrire un buon equilibrio tra ingombri esterni, abitabilità e versatilità. L’obiettivo è rispondere alle esigenze della mobilità quotidiana con un abitacolo pensato per garantire spazio e comfort.

Grizzly Fastback raggiunge invece 4,5 metri di lunghezza e abbina una linea della carrozzeria differente a un abitacolo di dimensioni generose. Il bagagliaio dichiara una capacità di 600 litri, confermando l’attenzione rivolta alla praticità.

Fiat Grizzly 2026: motori e debutto

La gamma sarà disponibile con motorizzazioni benzina, mild hybrid ed elettriche, con potenze fino a 145 CV. A seconda dei mercati, i modelli saranno proposti con cambio manuale o automatico e saranno disponibili in sette colorazioni.

Il debutto pubblico di Grizzly e Grizzly Fastback è previsto al Salone dell’Auto di Parigi in programma a ottobre, mentre il lancio commerciale è atteso nel corso dell’ultimo trimestre del 2026.