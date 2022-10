Il film sulla storia della Lamborghini in anteprima il 23 ottobre

Si chiama "Lamborghini - The man behind the legend" e narra la storia del fondatore Ferruccio Lamborghini: uscirà a gennaio su Amazon Prime Video

Tra le case d’auto più prestigiose al mondo non si può certo dimenticare la nostra Lamborghini: specializzata in supercar dal fascino ineguagliabile, la Casa del Toro sarà presto protagonista di un film che racconterà la storia del suo fondatore, Ferruccio Lamborghini, e che sarà presentato in anteprima il prossimo 23 ottobre a Roma prima del lancio ufficiale di gennaio 2023 sulla piattaforma di Amazon Prime Video.

Con il nome di “Lamborghini – The man behind the legend“, si tratta di una pellicola che prende spunto dal libro scritto dal figlio Tonino (Ferruccio Lamborghini, la storia ufficiale) e che racconta quindi le gesta di un uomo visionario, inserito in un contesto che vede la rinascita dell’Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale nonchè la grande sfida con il rivale Enzo Ferrari. Scritto e diretto dal premio Oscar Bobby Moresco, vedrà la partecipazione di Frank Grillo, Mira Sorvino, Gabriel Byrne e Hannah Van Der Westhuy e di alcuni talenti italiani tra i quali Romano Reggiani, Fortunato Cerlino e Lorenzo Viganò.