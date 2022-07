Il ritorno dell’Alfa Romeo Giulia: ecco il restomod di ErreErre Fuoriserie

La torinese ErreErre Fuoriserie ha presentato il "retromod" dell'Alfa Romeo Giulia su base Quadrifoglio: ha un prezzo di 245.000 Euro

Nell’attesa di vedere quale sarà il suo futuro (ovviamente elettrico)… perchè non riportare in auge i suoi fasti passati? Questa è la logica di pensiero dell’atelier torinese ErreErre Fuoriserie, la quale ha presentato qualche giorno fa il cosiddetto “retromod” dell’Alfa Romeo Giulia che, di fatto, ripropone esteticamente il modello storico del Biscione (nello specifico la Tipo 105 del 1962) mantenendo la base tecnica della versione Quadrifoglio attuale.

Se scorrete le foto presenti in gallery, vi accorgerete che la Giulia di ErreErre Fuoriserie si distingue per un frontale squadrato nelle forme con gruppi ottici circolari, incastonati in un paraurti dove vengono esaltati tutti i particolari importanti in fibra di carbonio tra cui le prese d’aria nella parte inferiore, lo splitter e il cofano motore.

Lateralmente spiccano i mitici cerchi in lega (da 19”) ricavati dal pieno con fori circolari, mentre al posteriore sono presenti i fari rettangolari, l’alettone (sempre in fibra di carbonio) e l’ampio diffusore con impianto di scarico a doppio terminale. Il motore? Esattamente lo stesso della Giulia Quadrifoglio attuale, vale a dire il V6 a doppio turbo-compressore da 2.9 Litri e 510 cavalli a trazione posteriore gestito dal cambio automatico a otto rapporti e al differenziale a slittamento limitato.

La bellissima Alfa Romeo Giulia ErreErre Fuoriserie sarà prodotta in soli 99 esemplari con un prezzo di listino in partenza da 245.000 Euro: le prime dieci unità, tuttavia, saranno proposte con uno sconto particolarmente importante, che farà scendere l’importo necessario per staccare l’assegno a 196.207,26 Euro.