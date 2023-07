Ineos Grenadier Quartermaster, caratteristiche della versione pick-up

Il nuovo Ineos Grenadier Quartermaster è stato il protagonista del Goodwood Festival of Speed 2023. Si tratta di un pick-up a doppia cabina che eredita diverse caratteristiche dalla versione Station Wagon.

Ineos Automotive ha sfruttato il Goodwood Festival of Speed 2023 per presentare in anteprima mondiale il nuovo Ineos Grenadier Quartermaster. Si tratta di un pick-up a doppia cabina che offre le stesse prestazioni in off-road e la stessa stabilità del Grenadier Station Wagon. Infatti, la casa automobilistica britannica afferma che i due modelli sono stati sviluppati e prodotti contemporaneamente.

Pur condividendo gran parte dell’architettura e delle componenti con la variante Station Wagon, il nuovo Grenadier Quartermaster vanta un telaio a longheroni a sezione scatolata robusto e rigido e più lungo di 305 mm.

Lo spazio aggiuntivo ha permesso di implementare un cassone ampio e versatile con una lunghezza di 1564 mm e una larghezza di 1619 mm. Così facendo, è possibile trasportare senza problemi anche un Europallet standard da 1200 x 800 mm.

È in grado di trasportare fino a cinque persone con i loro bagagli

Non è finita qui poiché la nuova variante Quartermaster promette una capacità di carico di 760 kg, una capacità di traino di 3,5 tonnellate (la stessa del Grenadier Station Wagon) e una serie di accessori disponibili per aumentare le funzionalità.

Al suo interno, il nuovo pick-up di Ineos Automotive è capace di trasportare fino a cinque persone con i loro bagagli. Tra le altre caratteristiche abbiamo quattro anelli di fissaggio nel cassone, barre al tetto disponibili come optional, Power Take-Off da 400W, barra di montaggio integrata e portellone da 1280 mm capace di sostenere fino a 225 kg di peso una volta aperto.

Solo motori BMW sia a benzina che diesel

Sotto il cofano dell’Ineos Grenadier Quartermaster troviamo i motori a benzina e diesel a sei cilindri in linea turbo da 3 litri di BMW, abbinati a una trasmissione automatica ZF a 8 marce. Di serie ci sono il bloccaggio del differenziale centrale e il riduttore a due velocità mentre i bloccaggi anteriore e posteriore sono disponibili come optional.

Il nuovo Grenadier Quartermaster monta delle robuste sospensioni 5-link anteriori e posteriori, degli assali rigidi Carraro, un potente impianto frenante Brembo e una cremagliera a ricircolo di sfere. Come anticipato ad inizio articolo, il nuovo pick-up è adatto anche all’off-road grazie a una serie di caratteristiche dedicate come l’altezza da terra di 264 mm, una profondità di guado di 800 mm e angoli di attacco, dosso e uscita mai visti prima d’ora su un modello di serie di questo segmento.

Sarà offerto in tre allestimenti diversi

Oltre all’allestimento standard, è possibile optare per le versioni Trialmaster e Fieldmaster. In Europa è prevista la classificazione per veicoli commerciali N1. Tra gli accessori disponibili abbiamo un telaio robusto e una copertura in tela impermeabile a rullo del tonneau con serratura per il cassone e un portapacchi per aumentare ulteriormente la capacità di carico.

Ineos Automotive condividerà le specifiche tecniche complete e i prezzi per tutti i mercati del nuovo Ineos Grenadier Quartermaster il 1° agosto mentre subito dopo saranno aperti gli ordini.