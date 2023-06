Iolanda Riolo dell’omonina Gruppo distributivo automobilistico nominata fra i 25 nuovi Cavalieri del Lavoro 2023 dal Presidente della Repubblica

Iolanda Riolo, imprenditrice nel settore dell'automotive, è stata recentemente nominata fra i 25 nuovi Cavalieri del Lavoro per l'anno 2023 dal Presidente della Repubblica.

Iolanda Riolo, imprenditrice nel settore dell’automotive, è stata recentemente nominata fra i 25 nuovi Cavalieri del Lavoro per l’anno 2023 dal Presidente della Repubblica. Questa prestigiosa onorificenza è un riconoscimento dei meriti e delle capacità imprenditoriali di Riolo, nonché una testimonianza dell’importante ruolo svolto dai concessionari di auto nell’economia del Paese.

Riolo è amministratrice di quattro società concessionarie in Sicilia, rappresentando i principali marchi automobilistici come Audi, Toyota, Volvo, Mercedes, Smart, Opel e Ducati per le due ruote. La sua carriera imprenditoriale ha avuto inizio nel 1995, quando è entrata nell’azienda di famiglia, che all’epoca era una concessionaria Volkswagen con 33 dipendenti. Nel 1999 ha assunto la guida dell’azienda e ha avviato un’espansione significativa, acquisendo nuovi marchi e ampliando gli spazi espositivi e le officine per le attività di assistenza.

Tra il 2002 e il 2008, Riolo ha realizzato importanti progetti, come il centro “Toyota city” su un’area di 10.000 metri quadrati, il centro Mercedes in un hangar di 5.000 metri quadrati e l’Audi Zentrum Palermo in un hangar di 6.400 metri quadrati. Attualmente, le sue attività occupano 270 dipendenti. La nomina di Iolanda Riolo a Cavaliere del Lavoro è particolarmente significativa per diversi motivi.

Innanzitutto, è una donna che ha raggiunto importanti traguardi nel settore dell’automotive, un settore tradizionalmente dominato dagli uomini. Questo dimostra che il merito imprenditoriale non conosce distinzioni di sesso.

In secondo luogo, Riolo è una siciliana di Palermo, confermando che il merito e il successo imprenditoriale possono emergere da qualsiasi parte del paese. Questo riconoscimento non solo premia le sue capacità individuali, ma è anche un tributo all’importante contributo economico e imprenditoriale che la Sicilia offre all’Italia.

La nomina di Iolanda Riolo a Cavaliere del Lavoro è un motivo di orgoglio per l’intero paese. Il suo impegno nel settore dell’automotive, la sua abilità nel guidare e far crescere le sue aziende e il suo ruolo di ispirazione per altre donne imprenditrici sono tutti elementi che contribuiscono al progresso dell’economia italiana.

In conclusione, Iolanda Riolo rappresenta un esempio di successo imprenditoriale nel settore dell’automotive. La sua nomina a Cavaliere del Lavoro conferma il valore e il riconoscimento dei suoi meriti imprenditoriali, dimostrando che il talento e la dedizione possono aprire le porte a grandi traguardi, indipendentemente dal genere o dalla provenienza geografica.

«Apprendo con orgoglio che il presidente della Repubblica ha conferito l’onorificenza di cavaliere del lavoro a Iolanda Riolo. Questa nomina conferma la bontà della scelta che abbiamo fatto quando, qualche mese fa, l’abbiamo nominata alla guida dell’Irfis. Un riconoscimento meritatissimo quello di oggi, che arricchisce ulteriormente la sua lunga esperienza imprenditoriale, oggi a servizio delle aziende sul territorio. A lei vanno le mie più vive congratulazioni». Così il presidente della Regione Renato Schifani commenta la nomina dell’imprenditrice palermitana con un comprensibile orgoglio per una donna imprenditrice che ha accolto l’invito ad offrire le sue competenze anche come amministratore pubblico al vero servizio della propria comunità.

Iolanda Riolo ha dichiarato alle agenzie stampa che «Dedico questo riconoscimento alla mia famiglia». «Dedico questo riconoscimento alla mia famiglia di ieri e di oggi, alle persone a me vicine – ha dichiarato Riolo – che mi hanno sempre sostenuta e incoraggiata a valorizzare quanto possibile il frutto del lavoro di tutti coloro (e sono tanti) che fanno squadra con me, da mattina a sera inoltrata, al solo scopo di fare bene il nostro dovere».

