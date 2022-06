Jeep Gladiator protagonista nel nuovo film Jurassic World Dominion

La Universal e il marchio americano hanno collaborato insieme per il lancio del terzo atto della saga di Jurassic World, già al cinema dal 2 giugno

Una Jeep Gladiator così non l’avete mai vista! Quello che si può considerare come il primo vero pick-up del marchio americano sta per diventare protagonista agli occhi di tutti gli appassionati del nuovo capitolo della saga Jurassic World, uscito nei migliori cinema di tutto il mondo il 2 giugno. Un film che si preannuncia davvero esaltante, anche perchè il marchio Jeep ha collaborato con la Universal mettendo a disposizione un esemplare di Gladiator pesantemente modificato per far fronte a dinosauri e pericoli di ogni genere.

Da alcuni scatti presenti sul web questo modello è stato allestito con una speciale griglia anteriore che serve ad attaccare gli “Atrociraptor“, nonchè con verricelli, protezioni specifiche, zona di stoccaggio bagagli sul tettuccio e cassette pronto-soccorso ai lati… che servono per non farsi cogliere impreparati dalle insidie della giungla. La collaborazione con Universal, inoltre, è stata corredata da uno spot pubblicitario che mette in mostra l’intera gamma del marchio Jeep, con in prima fila i modelli elettrificati 4xe. Ve lo proponiamo qua sotto: buona visione!