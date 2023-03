Kia EV9: dettagli e caratteristiche ufficiali del nuovo SUV elettrico

La nuova Kia EV9 è stata finalmente svelata! Si basa sulla piattaforma E-GMP e propone un abitacolo avanzato e spazioso con la possibilità di scegliere fra sei o sette posti a sedere.

Kia ha svelato la sua innovativa Kia EV9 completamente elettrica, un SUV con tre file di sedili e un design unico e raffinato, evidente in ogni minimo particolare sia esternamente che all’interno. Con la sua avanzata tecnologia e un marcato stile distintivo, la EV9 segna un passo cruciale nella trasformazione del marchio automobilistico sudcoreano verso un fornitore di soluzioni di mobilità sostenibile.

Gli esperti designer di Kia hanno saputo creare un’estetica inconfondibile e mai vista prima d’ora, caratterizzata da tratti decisi e forme scultoree, il tutto ispirato ai principi della filosofia Opposites United.

Il design esterno

All’avantreno, il nuovo modello a zero emissioni sfoggia linee e superfici pulite e definite che trasmettono sicurezza, equilibrio e tranquillità allo stesso tempo. Possiamo notare la griglia luminosa Digital Pattern Lighting Grille e i fari dall’orientamento verticale, che rappresentano un’evoluzione della tipica Tiger Face.

La nuova Digital Tiger Face si caratterizza per due gruppi di fari compatti a forma di cubo, posizionati accanto a ciascun faro principale. I fari verticali e le luci diurne accentuano la presenza imponente del nuovo modello su strada mentre la tecnologia LED Star Map introduce una rivoluzionaria esperienza visiva e presenta un raffinato sistema di illuminazione dinamica sequenziale. Questo sistema, tra l’altro, diventerà un elemento distintivo della Digital Tiger Face su tutti i futuri modelli a emissioni zero del marchio sudcoreano.

Sui lati, il SUV elettrico di ultima generazione sfoggia un profilo influenzato da forme poligonali, parafanghi triangolari e passaruota dal design geometrico e accentuato. Si notano anche le maniglie delle portiere integrate nella carrozzeria e una linea del tetto posteriore dinamica. Giungendo alla parte posteriore, la nuova Kia EV9 è dotata di fanali sottili e distintivi.

L’abitacolo

Grazie alla piattaforma Electric-Global Modular Platform (E-GMP) del Gruppo Hyundai-Kia, la nuova EV9 presenta un passo allungato, una linea di cintura discreta e un pavimento totalmente piatto. Questi elementi contribuiscono a creare un ampio e spazioso abitacolo che permette a tutti i passeggeri di interagire e rilassarsi comodamente nelle tre file di sedili disponibili.

L’innovativa vettura elettrica sarà disponibile sul mercato in versioni da sei e sette posti. I passeggeri dei sedili della prima e seconda fila avranno la possibilità di reclinare i loro schienali per rilassarsi e riposare durante la ricarica.

I sedili della seconda fila possono essere agevolmente girati di 180° per facilitare la conversazione con i passeggeri della terza fila. Questi ultimi, inoltre, avranno a disposizione portabicchieri e prese di ricarica per i loro dispositivi elettronici.

L’interno della Kia EV9 è grande e luminoso, con un cruscotto panoramico fluttuante che si estende dal volante al centro, incorporando due display touch da 12.3 pollici e uno schermo a segmenti aggiuntivo da 5 pollici per migliorare l’esperienza digitale a bordo.

L’abitacolo offre anche svariati scomparti e vani portaoggetti nella console centrale. Grazie agli schermi ad alta definizione, i passeggeri possono gestire le funzionalità del sistema di navigazione mentre sono presenti comandi integrati per il sistema di climatizzazione.

Conosceremo tutte le caratteristiche a fine marzo

Kia ha annunciato che la presentazione globale del nuovo SUV completamente elettrico avrà luogo a fine mese. In quell’occasione, l’azienda svelerà tutti i dettagli relativi al modello e lancerà contemporaneamente la campagna internazionale “Here to reshape the way we move”.