Kia Niro PHEV conquista il Red Dot Design Award

La giuria di esperti internazionali ha premiato la Kia Niro Plug-in Hybrid con il Red Dot Design Award nella categoria Product Design.

La Kia Niro Plug-in Hybrid ha conquistato il Red Dot Design Award nella categoria Product Design. Si tratta di un importante premio che rappresenta un’ulteriore conferma dell’impegno e della volontà del marchio sudcoreano di progettare veicoli innovativi e di grande qualità che sappiano rispondere alle esigenze degli utenti, offrendo allo stesso tempo un design all’avanguardia.

La Niro PHEV si caratterizza per un design emozionale e razionale, seguendo i principi della filosofia Opposites United. A bordo troviamo l’ultima evoluzione della Tiger Face sulla parte frontale, che completa il design distintivo della vettura ibrida plug-in.

Non mancano i DRL Heartbeat dal profilo angolare, il montante Aero C e una piastra protettiva con rivestimento dedicato. Sono tre i motori elettrificati disponibili per l’ultima generazione della Kia Niro: elettrico, ibrido e ibrido plug-in.

È il 28° Red Dot vinto da Kia

I Red Dot Design Award sono uno dei premi più ambiti nel campo del design. Ogni anno, una giuria di esperti internazionali seleziona e valuta i candidati con particolare riguardo alla qualità e al grado di innovazione.

La vittoria della Kia Niro PHEV arriva dopo una lunga serie di riconoscimenti assegnati alla casa sudcoreana per il suo design all’avanguardia. Parliamo esattamente del 28° Red Dot conquistato da Kia dal 2009.

Sjoerd Knipping, Vice President of Marketing and Product di Kia Europe, ha detto: “Siamo molto soddisfatti di ricevere questo premio per Kia Niro Plug-in hybrid. Questo riconoscimento è una testimonianza del grande lavoro dei nostri team di progettazione e di ingegneria, ma anche una conferma della natura vincente della nostra filosofia Opposites United. Siamo onorati che il nostro impegno venga riconosciuto da Red Dot Design Award, e non vediamo l’ora di aprire la strada a nuovi orizzonti nel design automobilistico”.