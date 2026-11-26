La Kia non sbaglia mai. Ogni nuovo prodotto della Casa coreana è un insieme di design, tecnologia e sicurezza ai massimi livelli.

A trent’anni esatti dal debutto del primo Sportage, nel lontano 1996, Kia ha voluto affiancare al modello più rappresentativo del marchio un nuovissimo SUV di dimensioni inferiori (solo 11 cm più corto, per un totale di 4,43 m) al fine di migliorare un’offerta molto sentita dagli automobilisti italiani ed europei. Lo hanno denominato Seltos (una modifica del nome del personaggio mitologico Celtos, cambiando l’iniziale in S per evocare velocita – Speed – e Sportività) e lo hanno posizionato sopra Xceed e Niro, i due veicoli di dimensioni più contenute sempre molto apprezzati da coloro che desiderano un modello più compatto.

Test drive nuova Kia Seltos

In questa iniziale presa di contatto, all’anteprima nazionale a Pollenzo, abbiamo apprezzato di Seltos un design emozionale e robusto, di forte personalità, una bella linea di cintura alta e un ampio spoiler posteriore, ben posizionato per un’ottimale pulizia dei flussi aerodinamici. Interessanti anche le luci posteriori verticali, che aumentano di non poco la larghezza percepita. Nove i colori di lancio, dei quali 3 solidi e 6 metallizzati/perlati, alcuni veramente azzeccati.

All’interno si nota subito il volante sportivo a 3 razze, simpatiche luci ambientali, due ampi schermi e un bagagliaio best in class da 536 litri, con un piano di carico a doppia altezza. C’è pure una presa elettrica da 220 V, con il record di essere la prima vettura ibrida ad adottarla.

Motorizzazioni Kia Seltos MY2027

Tre per ora le motorizzazioni: a benzina (stesso propulsore dello Sportage), full-hybrid e a GPL, mentre stanno completando la realizzazione di un motore Tri-fuel, cioè Full-hybrid + Gpl, che verrà montato sui veicoli che verranno consegnati in concessionaria nei primi mesi del 2027, a disposizione quindi per chi ha la pazienza di aspettarli. Da notare che tale tipo di propulsione tripla rappresenta il 50 per cento delle scelte degli automobilisti che acquistano uno Sportage.

In fatto di sicurezza attiva e passiva Kia Seltos ha installati tutti gli ADAS oggi a disposizione, tanto da aver ottenuto il massimo punteggio di sicurezza rappresentato dalle 5 Stelle di Euro NCAP, la principale organizzazione indipendente europea per i test di sicurezza, secondo i nuovi protocolli di valutazione 2026. Il punteggio si applica a tutte le versioni di Seltos con equipaggiamento di serie, comprendendo i modelli benzina e ibridi con trazione anteriore o integrale. Ovvero il più elevato livello di protezione, valutato in modo indipendente in uno dei segmenti più competitivi d’Europa.

Anche Infomotori ha avuto il piacere di poter testare questo nuovissimo e interessante prodotto di Kia sulle Langhe piemontesi, in un continuo susseguirsi di salite e discese, con curve impegnative e rettilinei da gas avanzato, che hanno messo in evidenza non solo una coppia davvero consistente, ma anche un handling di prim’ordine, immersi in un’uggiosa e fastidiosa mattinata novembrina. Ciò che non abbiamo abbastanza apprezzato è stato lo sterzo, alquanto reattivo nelle curve strette e tendente al ritorno. Ma è un particolare al quale si fa presto la mano.

Avevamo a disposizione la motorizzazione 1.6 T-GDi (Turbo Gasoline Direct Injection), cioè un propulsore a benzina a 4 cilindri a trazione anteriore da 1.598 cmc, con turbocompressore e iniezione diretta, che sviluppa ben 168 Cv e si avvale di una coppia massima di 270 Nm a 4.500 giri. Con un cambio manuale a 6 rapporti, davvero ben equilibrato e leggero.

Altri motori a disposizione della Seltos sono il Benzina/Gpl e il Full-Hybrid, anche a 4 ruote motrici, a cui si aggiungerà a breve la nuova Tri-Fuel che, unendo la tecnologia Full-Hybrid con la convenienza del GPL, rappresenta uno degli elementi distintivi della strategia del modello. Cioè offrire più possibilità e meno vincoli, consentendo a ogni automobilista di individuare la soluzione maggiormente coerente con le proprie esigenze di mobilità. Con la versione e-AWD la Seltos raggiunge 178 CV e introduce per la prima volta su un modello Kia una soluzione di trazione integrale elettrificata.

Tecnologia e meccanica

Il sistema e-AWD utilizza un motore elettrico dedicato all’asse posteriore, consentendo di gestire in maniera efficace la distribuzione della coppia e contribuendo a migliorare motricità, trazione e stabilità in differenti condizioni di guida. La tecnologia Full-Hybrid amplia così le possibilità di scelta per gli automobilisti alla ricerca di un C-SUV capace di combinare efficienza, facilità di utilizzo quotidiano e versatilità, senza la necessità di dover effettuare delle ricariche esterne.

La nuova configurazione con trazione anteriore 2WD può essere abbinata al cambio manuale a 6 rapporti, oppure a quello automatico a doppia frizione DCT7, negli allestimenti Business e Style. La doppia alimentazione è stata sviluppata per offrire un equilibrio tra prestazioni, autonomia e contenimento dei costi di esercizio, rivolgendosi in particolare agli utenti caratterizzati da percorrenze medio-alte. Grazie alla combinazione del serbatoio benzina da 50 litri e di quello a GPL da 52 litri netti, Seltos GPL può raggiungere un’autonomia complessiva stimata fino a quasi 1.300 km. La configurazione permette quindi di sfruttare la convenienza del GPL, senza rinunciare alla flessibilità e autonomia garantita dalla doppia alimentazione.

Come sopra accennato l’offerta Seltos è destinata ad ampliarsi ulteriormente. Kia Italia sta infatti lavorando insieme a Westport Fuel Systems Italia allo sviluppo di una futura versione Tri-Fuel, con l’obiettivo di portare anche sul nuovo C-SUV una soluzione capace di combinare differenti alimentazioni e offrire elevata autonomia, consumi contenuti e una riduzione complessiva dei costi di utilizzo. Il progetto si inserisce in una strategia volta ad ampliare le possibilità di scelta per gli automobilisti italiani, affiancando all’elettrificazione soluzioni sviluppate tenendo conto delle differenti abitudini di utilizzo, delle percorrenze e delle relative esigenze economiche.

Prezzi di listino Kia Seltos

A supporto del lancio italiano di Nuova Seltos, Kia ha rafforzato la campagna commerciale per il mese di novembre, rendendo ancora più accessibile la nuova gamma. Seltos Benzina si acquista a partire da 25.950 euro, Seltos GPL da 27.950 e Seltos Full-Hybrid da 29.950, tutte e tre con l’equipaggiamento Business. La campagna finanziaria accorda una rata promozionale di 299 euro al mese (47 rate) con finanziamento Scelta Kia, con anticipo differenziato in funzione della versione e della configurazione selezionata.