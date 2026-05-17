Kia Sportage 2026: debutta la nuova Tri-Fuel, che combina il Full Hybrid con il GPL

Kia Italia amplia la gamma di Kia Sportage con una nuova variante Full Hybrid GPL, soluzione che unisce alimentazione a benzina, GPL e tecnologia elettrificata. L’obiettivo è offrire consumi contenuti e costi di gestione ridotti, senza rinunciare a prestazioni e autonomia.

La nuova configurazione nasce dalla collaborazione con Westport Fuel Systems Italia e rappresenta l’evoluzione del progetto introdotto su Niro nel 2024. Il powertrain abbina motore turbo benzina/GPL e sistema full hybrid, raggiungendo un’autonomia dichiarata superiore a 1.500 chilometri.

Kia Sportage Tri-Fuel 2026: prestazioni e autonomia

Dal punto di vista tecnico, Kia Sportage Tri-Fuel sviluppa una potenza complessiva di 237 CV e una coppia massima di 380 Nm, valori in linea con la variante HEV da cui deriva. Le prestazioni dichiarate comprendono un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 8 secondi.

Uno degli aspetti centrali della nuova configurazione riguarda i costi di utilizzo. Il serbatoio GPL da 65 litri, pari a 52 litri netti, permette di percorrere fino a 650 chilometri in modalità GPL con una spesa indicativa di circa 40 euro. L’autonomia complessiva supera invece, come già detto, i 1.500 chilometri.

Con questa nuova motorizzazione, la gamma Sportage viene ulteriormente ampliata con una proposta che punta su efficienza, autonomia elevata e riduzione dei consumi per l’utilizzo quotidiano.

Kia Sportage Tri-Fuel 2026: allestimenti e prezzi

La gamma di Kia Sportage Tri-Fuel viene proposta negli allestimenti Business, Style e nella nuova Black Edition, versione che si posiziona al vertice dell’offerta dedicata al mercato italiano.

La variante Business parte da 40.000 euro chiavi in mano e include dotazioni come sistemi di assistenza alla guida di Livello 2, Smart Cruise Control 2, navigatore con schermo da 12,3 pollici, Apple CarPlay e Android Auto, oltre ai fari Full LED anteriori e posteriori.

L’allestimento Style, disponibile da 42.750 euro, aggiunge cerchi in lega da 18 pollici, vetri posteriori oscurati, ricarica wireless per smartphone, quadro strumenti digitale da 12,3 pollici e sistema Blind-spot Collision Avoidance Assist.

Black Edition viene proposta a partire da 44.750 euro e si distingue per una serie di elementi esterni in nero lucido, tra cui logo Kia e Sportage, dettagli della griglia anteriore, calotte degli specchietti, barre sul tetto e cerchi in lega da 19 pollici. La dotazione comprende inoltre sedili anteriori regolabili elettricamente, portellone posteriore ad apertura intelligente e vetri oscurati.

Per questa versione è disponibile anche la configurazione con tetto nero a contrasto e tetto panoramico apribile elettricamente. Debutta inoltre sulla gamma Full Hybrid la nuova vernice Ivory Silver Matte.

Kia Sportage Tri-Fuel 2026: interni e offerta di lancio

L’abitacolo di Black Edition propone una configurazione caratterizzata da doppio display panoramico da 12,3 pollici, rivestimento interno del tetto nero e sedili dedicati in Kia Tex Delight neri con inserti in materiale scamosciato. La dotazione comprende inoltre il portellone posteriore ad apertura intelligente.

Per il lancio commerciale, Kia Sportage Tri-Fuel viene proposta nel mese di maggio con finanziamento a TAN 0% su tutta la gamma e rate a partire da 299 euro al mese.