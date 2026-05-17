Kia Sportage 2026: debutta la nuova Tri-Fuel, che combina il Full Hybrid con il GPL

Kia Italia amplia la gamma di Kia Sportage con una nuova variante Full Hybrid GPL, soluzione che unisce alimentazione a benzina, GPL e tecnologia elettrificata. L’obiettivo è offrire consumi contenuti e costi di gestione ridotti, senza rinunciare a prestazioni e autonomia.
La nuova configurazione nasce dalla collaborazione con Westport Fuel Systems Italia e rappresenta l’evoluzione del progetto introdotto su Niro nel 2024. Il powertrain abbina motore turbo benzina/GPL e sistema full hybrid, raggiungendo un’autonomia dichiarata superiore a 1.500 chilometri.
Dal punto di vista tecnico, Kia Sportage Tri-Fuel sviluppa una potenza complessiva di 237 CV e una coppia massima di 380 Nm, valori in linea con la variante HEV da cui deriva. Le prestazioni dichiarate comprendono un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 8 secondi.
Uno degli aspetti centrali della nuova configurazione riguarda i costi di utilizzo. Il serbatoio GPL da 65 litri, pari a 52 litri netti, permette di percorrere fino a 650 chilometri in modalità GPL con una spesa indicativa di circa 40 euro. L’autonomia complessiva supera invece, come già detto, i 1.500 chilometri.
Con questa nuova motorizzazione, la gamma Sportage viene ulteriormente ampliata con una proposta che punta su efficienza, autonomia elevata e riduzione dei consumi per l’utilizzo quotidiano.
La gamma di Kia Sportage Tri-Fuel viene proposta negli allestimenti Business, Style e nella nuova Black Edition, versione che si posiziona al vertice dell’offerta dedicata al mercato italiano.
La variante Business parte da 40.000 euro chiavi in mano e include dotazioni come sistemi di assistenza alla guida di Livello 2, Smart Cruise Control 2, navigatore con schermo da 12,3 pollici, Apple CarPlay e Android Auto, oltre ai fari Full LED anteriori e posteriori.
L’allestimento Style, disponibile da 42.750 euro, aggiunge cerchi in lega da 18 pollici, vetri posteriori oscurati, ricarica wireless per smartphone, quadro strumenti digitale da 12,3 pollici e sistema Blind-spot Collision Avoidance Assist.
Black Edition viene proposta a partire da 44.750 euro e si distingue per una serie di elementi esterni in nero lucido, tra cui logo Kia e Sportage, dettagli della griglia anteriore, calotte degli specchietti, barre sul tetto e cerchi in lega da 19 pollici. La dotazione comprende inoltre sedili anteriori regolabili elettricamente, portellone posteriore ad apertura intelligente e vetri oscurati.
Per questa versione è disponibile anche la configurazione con tetto nero a contrasto e tetto panoramico apribile elettricamente. Debutta inoltre sulla gamma Full Hybrid la nuova vernice Ivory Silver Matte.
L’abitacolo di Black Edition propone una configurazione caratterizzata da doppio display panoramico da 12,3 pollici, rivestimento interno del tetto nero e sedili dedicati in Kia Tex Delight neri con inserti in materiale scamosciato. La dotazione comprende inoltre il portellone posteriore ad apertura intelligente.
Per il lancio commerciale, Kia Sportage Tri-Fuel viene proposta nel mese di maggio con finanziamento a TAN 0% su tutta la gamma e rate a partire da 299 euro al mese.
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