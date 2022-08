Lamborghini Huracan Sterrato: il primo teaser ufficiale della versione da off-road

La Casa di Sant'Agata Bolognese sta lavorando su una versione da fuoristrada della mitica Huracan: ecco il primo video che la vede in azione

Anche se gran parte dell’attesa è direzionata verso il modello a tecnologia ibrida, il marchio Lamborghini ha in lavorazione una speciale versione della mitica Huracan… capace di dare filo da torcere alle migliori vetture specializzate nel mondo fuoristrada. Soprannominata “Huracan Sterrato“, è ora protagonista di un primo video teaser ufficiale nel quale la si può vedere in azione tra una sbandata e l’altra con tanto di polvere sollevata dal terreno off-road davanti a sè.

Nonostante la camuffatura, questa Lamborghini Huracan Sterrato mette già in mostra le classiche protezioni specifiche sottoscocca per preservare il telaio, nonchè l’assetto rialzato e un’estetica ridisegnata a partire dai gruppi ottici anteriori. Per quanto riguarda la meccanica, invece, ci aspettiamo la presenza dell’ultima evoluzione del V10 aspirato da 5.2 Litri, molto probabilmente quello della STO da 640 cavalli… con tanto di trazione integrale. Scopriremo di più sulla sua scheda tecnica in autunno, in tempo per il Salone di Parigi: stay tuned!