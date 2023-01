Lancia Ypsilon MY2023 nelle concessionarie Lancia!

Il Model Year 2023 della Lancia Ypsilon introduce la compatibilità Apple CarPlay e Android Auto, il caricatore wireless per il telefono e la telecamera posteriore

La seconda auto più venduta in Italia nel 2022 (dietro alla mitica Fiat Panda) e la prima del segmento B continua a stupire e a vendere in attesa della nuova generazione attesa per il 2024 anche in versione elettrica (full electric). Il Ceo Lancia Luca Napolitano ha presentato la Ypsilon MY 2023 nel primo Store Lancia di Via Gallarate 41 a Milano raccontando passato, presente e futuro della vettura “che piace alla gente che piace” e soprattutto alle donne!

Grande attesa da parte della stampa specializzata per la nuova Lancia Ypsilon Model Year 2023 tanto da riempire completamente il nuovo Store Lancia con la inedita immagine di marca che include lo stesso nuovo marchio ristilizzato, il lettering e tutti gli arredi decisamente made in Italy e di gran classe come Lancia insegna.

Luca Napolitano, CEO di Lancia Italia ha rapidamente ricordato l’incredibile successo di Lancia Ypsilon, le infinite collezioni con i più grandi stilisti nazionali e internazionali (da Dolce Gabbana ad Alberta Ferretti dello scorso anno, passando per i brand fashion più celebri incluso Marinella che è protagonista dell’ultimo spot Lancia con una splendida borsa da donna rossa che volteggia sul tetto della Ypsilon di una distratta quanto bellissima Cristiana Capotondi che la dimentica sopra la vettura…) che non si arresta mai, ma anzi migliora come i buoni vini rossi.

Lo scorso anno infatti si è piazzata seconda assoluta nel mercato italiano dietro alla sola Fiat Panda (e qui Luca Napolitano fa il bis visto che prima di diventare CEO Lancia, seguiva la Fiat e Panda con 500 in particolare).

Dopo un 2022 pieno di successi che le ha fatto raggiungere il traguardo delle tre milioni di unità vendute, Lancia Ypsilon si rinnova con un MY2023 che la rende la fashion city car più connessa di sempre, grazie alla tecnologia wireless, con più stile, grazie alla nuova livrea Verde Rugiada, e anche la più efficiente, grazie al risparmio fino al 25% di carburante rispetto ad un motore tradizionale.

Le novità si concentrano principalmente nella dotazione di bordo: rispetto al passato la connettività si è evoluta con la radio 7” touchscreen, ora completa di Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless, con il caricatore wireless per lo smartphone e con la nuova telecamera posteriore, che agevola le manovre di parcheggio per una vera esperienza stress-free. Per quanto riguarda la gamma colori ora diventa disponibile la tinta Verde Rugiada, che ben si abbina al rivestimento blu per la plancia e i pannelli porta, ai raffinati accenni multicolore verde sulla gemma del cambio, sul calice del volante e sulle cornici delle bocchette, e al cluster strumenti rinnovato nella grafica.

Nuovo anche il rivestimento dei sedili in Seaqual Yarn, che si può trovare anche sulla versione Silver ora rinnovata con una nuova caratterizzazione nera sulla calandra e sulle cornici del logo e del paraurti inferiore. Il frontale più “giovanile” è poi completato dai DRL alogeni e lo spoiler nero, quest’ultimo di serie sull’intera gamma. Lato motori, la gamma Ypsilon mette a disposizione l’alternativa mild-hybrid da 70 cavalli oppure quella GPL nel solo allestimento Ecochic, che consente di risparmiare circa il 45% rispetto a un motore a benzina equivalente a quasi 700€ l’anno su una percorrenza media di 15.000 km. Il listino prezzi attacca da 13.450 Euro con finanziamento FCA Bank, ridotti a 11.450 Euro se si sfruttano gli ecoincentivi statali.