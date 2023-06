Lexus GX 2024: debutta la nuova generazione del SUV off-road

Lexus ha svelato la nuova generazione del Lexus GX con caratteristiche orientate al fuoristrada e una gamma composta da ben sei allestimenti, tra cui i nuovissimi Overtrail e Overtrail+.

Lexus ha presentato nelle scorse ore la nuova generazione del Lexus GX, a distanza di quasi 14 anni dal primo aggiornamento significativo. A livello estetico, abbiamo ancora un design squadrato e un telaio body-on-frame con trazione integrale full-time 4WD.

La casa automobilistica sudcoreana afferma che il GX è la soluzione più lussuosa per affrontare senza problemi percorsi off-road, trasportando fino a sette persone all’interno del suo ampio abitacolo. Purtroppo, sotto il cofano non è presente più il motore V8. Il GX 2024, infatti, viene proposto con un V6 biturbo da 3.4 litri abbinato a un cambio automatico a 10 velocità. Almeno per il momento, questo è l’unico propulsore ad essere offerto, ma è probabile che in futuro verrà lanciata una versione ibrida.

Guardandolo dal profilo laterale, il nuovo Lexus GX ricorda molto il Toyota Land Cruiser della serie 70. La parte frontale è caratterizzata da una griglia dal design verticale, un cofano motore con rigonfiamento (dotato di bordi più esterni su entrambi i lati che sporgono in alto) e degli eleganti fari.

Passando sul retro, c’è una barra luminosa a tutta larghezza posizionata sotto a un grande lunotto, che può essere aperto indipendentemente dal nuovo portellone elettrico. Parlando di dimensioni, il Lexus GX 2024 misura 5005 mm di lunghezza (+70 mm), 2117 mm di passo (+60 mm) e 1915/1935 mm di altezza.

Sei diversi allestimenti tra cui scegliere

La gamma comprende ben sei allestimenti chiamati Premium, Premium+, Luxury, Luxury+, Overtrail e Overtrail+. Le ultime due varianti, secondo l’azienda giapponese, assicurano il massimo outdoor. Lateralmente spiccano grossi pneumatici All-Terrain da 33” abbinati a cerchi di serie da 18”. Le versioni Overtrail dispongono anche di parafanghi e di una piastra paramotore in alluminio, oltre a differenziale posteriore con bloccaggio elettronico e sospensioni con sistema Electronic-Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) di Toyota.

Non mancano diverse tecnologie di serie dedicate al fuoristrada, tra cui Multi-Terrain Select, Crawl Control, Downhill Assist Control e 3D Multi-Terrain Monitor. Il Lexus GX Overtrail 2024 vanta anche dei sedili anteriori più eleganti che garantiscono un comfort ottimale in off-road e integrano funzioni di massaggio e di regolazione per il sedile del conducente.

Sotto il cofano c’è un nuovo V6 biturbo da 354 CV

Come anticipato ad inizio articolo, la nuova generazione del SUV viene proposta con un nuovo motore V6 biturbo da 3.4 litri che sviluppa 354 CV di potenza e 650 Nm di coppia massima. Parliamo di 45 CV e 46 Nm in più rispetto al vecchio V8.

La capacità di traino offerta è pari a 3629 kg nelle varianti con gancio traino standard mentre la trazione integrale full-time prevede un differenziale centrale Torsen a slittamento limitato.

La plancia è caratterizzata da un ampio display da 14 pollici

Arrivando all’abitacolo, troviamo delle bocchette di ventilazione spostate molto più in basso nel cruscotto per lasciare spazio a un ampio display touch da 14 pollici dedicato al sistema di infotainment e con supporto Apple CarPlay wireless e Android Auto. Sono rimasti i controlli fisici per gestire rapidamente il climatizzatore e la parte audio, oltre a quelli per le funzionalità off-road. L’abitacolo propone spazio per massimo sette persone, anche se Lexus dà la possibilità di scegliere i sedili singoli per la seconda fila.

Infine, il Lexus GX 2024 propone fino a 12 portabicchieri, fino a sei porte USB di ricarica e un inverter da 120V. Sarà in vendita a partire dall’inizio del prossimo anno, con la produzione che avverrà nello stabilimento Toyota di Tahara (Giappone).