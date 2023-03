Lightship L1: la roulotte elettrica che guarda al futuro

Il motore della Lightship L1 è alimentato da un pacco batterie da 80 kWh in grado di garantire un'autonomia di 480 km di autonomia. La struttura è telescopica e grazie al tetto battezzato pop-top, tutto il padiglione si abbassa per ridurre la resistenza aerodinamica durante gli spostamenti

L’arrivo della bella stagione sta facendo riemergere in tutti noi la voglia di viaggiare e chi è amante degli spostamenti in libertà è capitato sull’articolo giusto. Oggi, infatti, parleremo di un mezzo davvero speciale: il Lightship L1.

Lightship L1: com’è fatto

Il Lightship L1 è una roulotte bellissima, ma soprattutto dotata di alcune soluzioni tecniche davvero interessanti. Questo mezzo, sviluppato da due ingegneri con esperienza in Tesla desiderosi di rivoluzionare il settore è dotato di un motore elettrico proprio che permette di non gravare sull’autonomia delle auto elettriche a o motore termico che siano. Il motore della Lightship L1 è alimentato da un pacco batterie da 80 kWh in grado di garantire un’autonomia di 480 km. La struttura è telescopica e grazie al tetto battezzato pop-top, tutto il padiglione si abbassa per ridurre la resistenza aerodinamica durante gli spostamenti.

Il tetto è ricoperto di pannelli solari che forniscono una potenza 3 kW che secondo l’azienda consentono di alimentare le utenze per una settimana senza bisogno di ulteriori ricariche. Il tetto si solleva fino a un’altezza di tre metri e creare ambienti interni col soffitto a 2,30 metri di altezza, come una normale casa (tra l’altro luminosissima viste le numerose vetrate panoramiche) solo che d dimensioni ridotte (8,2 m di lunghezza per 2,62 m di larghezza e 3,4 tonnellate di peso).

All’interno la dotazione è completissima: è presente un bagno WC, con lavandino e doccia, un frigorifero, un forno e piano cottura elettrico. L’area abitativa è flessibile: la zona giorno con tavolo, divano, armadi e cassetti si trasforma a dare fino a 6 posti letto. Per ora Lightship L1 è un concept, ma l’azienda accetta già i pre-ordini a fronte di un deposito di 500 dollari. Il prezzo base è di circa 115.000 euro e la produzione potrebbe iniziare alla fine del 2024.