Maroil e Bardahl festeggiano i 50 anni di attività e di eccellenza

L'eccellenza del Made in Italy nello stabilimento Maroil-Bardahl di Altopascio (LU) include produzione, confezionamento e ricerca/sviluppo dei migliori lubrificanti sul mercato

Il 2023 rappresenta un anno importante per il Gruppo Marchetti, nel quale fa parte anche la Maroil di Altopascio (LU) dove da cinquant’anni esatti vengono sviluppati e prodotti su licenza gli olii lubrificanti del marchio Bardahl originario di Seattle, negli Stati Uniti. Dal 1973, infatti, Maroil distribuisce su tutto il territorio nazionale i prodotti Bardahl come concessionario esclusivo, opportunamente studiati, sviluppati e prodotti nell’impianto di produzione e confezionamento di Altopascio, in provincia di Lucca, dove ha sede anche il laboratorio di ricerca e sviluppo MLAB.

“Il 2023 segna una tappa importante nel nostro percorso aziendale, l’anno in cui festeggiamo i nostri 50 anni di storia. Una storia di cui essere orgogliosi – ha affermato Ilio Marchetti, Amministratore Unico Gruppo Marchetti – Quando nel 1973 siamo diventati distributori e poi produttori Bardahl, abbiamo scelto di seguire la filosofia di Ole Bardahl, che nel 1939 fondò a Seattle questo storico ed iconico marchio: “If we can’t make the best products of their kind, we won’t make them at all”.”

“Da cinquant’anni progettiamo prodotti con le formulazioni più performanti, vestendoli col miglior packaging e dando loro un valore premium al marchio Bardahl con tutti gli strumenti possibili e in ogni circostanza. Siamo sempre alla continua ricerca dell’eccellenza, con il valore aggiunto del nostro “made in Italy”, e se oggi Maroil è l’eccellenza di Bardahl nel mondo è perché in Maroil non smettiamo mai di cercare il massimo, continuando a guardare avanti, accettando nuove sfide per raggiungere, ogni giorno, nuovi traguardi“.