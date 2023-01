Maserati Granturismo: svelato l’abitacolo del MY2023

La nuova Maserati Granturismo è commercializzata sia nella versione con motore endotermico che nella Folgore 100% elettrica

Durante la presentazione dello scorso ottobre mancava solo un tassello per completare il puzzle… che ha trovato compimento, finalmente, in questi giorni. Il marchio Maserati, infatti, ha pubblicato le immagini ufficiali dell’abitacolo della Nuova Granturismo 2023, opportunamente differenziato nei vari dettagli a seconda dell’allestimento preso in considerazione – Modena, Trofeo o Folgore.

Come potete vedere anche voi scorrendo le foto presenti in gallery, l’abitacolo della Nuova Maserati Granturismo 2023 presenta dei tratti di continuità con quello della Grecale rendendosi, però, esclusivo grazie a rivestimenti di alta classe in pelle sul cruscotto, sui sedili e sui pannelli interni delle portiere. La versione Modena, per esempio, è caratterizzata da una colorazione beige-nero con inserti in legno, mentre la Trofeo predilige il tema total black con dettagli in fibra di carbonio e cuciture rosse a contrasto. Ancora differente la Folgore, imperniata sull’alternanza di blu elettrico e bianco proprio per mettere in evidenza la sua indole 100% elettrica con powertrain a tre unità da 761 CV e batteria da 92,5 kWh.

Più razionale la gestione dello spazio a bordo (nonostante la configurazione 2+2) e ridotta al minimo la presenza di tasti fisici, per cui l’accesso alle funzioni della vettura avviene unicamente attraverso il grande display touch da 12,3” dell’infotainment e il cockpit digitale per il guidatore con diagonale da 12,2 pollici (abbinato all’head-up display sul parabrezza). Completano il pacchetto i quattro sedili con poggiatesta integrato e l’impianto audio premium Sonus Faber da 1195W. A breve conosceremo il listino prezzi, mentre la disponibilità nei concessionari italiani partirà da giugno 2023.