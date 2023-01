Mazda CX-5 2023: disponibile anche in versione mild-hybrid

Il nuovo MY2023 della Mazda CX-5 introduce il sistema Mazda M Hybrid 24V che permette di ridurre i consumi di carburante tra il 5 e l'8% rispetto alle versioni a benzina

L’arrivo del 2023 porta una novità importante nella gamma della Mazda CX-5: il SUV giapponese, infatti, dà il benvenuto a due inedite motorizzazioni con sistema ibrido “leggero” Mazda M Hybrid 24V che, associato ai propulsori a benzina 2.0 litri da 165 CV e 2.5 litri da 194 CV, garantisce un risparmio di carburante tra il 5 e l’8% rispetto ai corrispondenti modelli endotermici. In questo caso l’energia è recuperata durante la decelerazione alimentando un ISG che agisce da motore elettrico per assistere il motore endotermico, per poi essere stoccata nella batteria agli ioni di litio da 24 volt.

Oltre a ciò, il MY2023 della Mazda CX-5 propone ora una dotazione più completa per tutte le versioni che include il volante e i sedili anteriori riscaldabili elettricamente, la base di ricarica Qi wireless per il telefono aggiunta alla consolle centrale, il display touch-screen per l’utilizzo dell’interfaccia Apple Carplay e Android Auto e le prese anteriori con standard USB-C ad alta velocità. La gamma stessa, inoltre, è ora declinata in quattro allestimenti (Centre Line, Exclusive Line, Homura e Takumi) a cui si aggiungono le versioni speciali Advantage e Newground.

L’allestimento di base Centre Line presenta un equipaggiamento di serie che comprende cerchi in lega da 19”, fari Full LED, sensori di parcheggio con videocamera, infotainment con navigatore e sistemi di sicurezza come il monitoraggio del posteriore e il controllo di carreggiata, mentre l’Exclusive Line aggiunge il portellone elettrico, il sistema audio BOSE a 10 casse, fari a matrice di LED e una più completa dotazione di sistemi di assistenza alla guida. Più sportivo con finiture in nero lucido l’allestimento Homura, mentre il Takumi propone rivestimenti interni contraddistinti dalla morbidezza tattile della pelle nappa e la lussuosa trama delle venature del vero legno.

Per quanto riguarda le versioni speciali, la Advantage si basa sulla Centre Line aggiungendovi elementi funzionali e di sicurezza quali il portellone elettrico e importanti sistemi di assistenza alla guida, mentre la Newground parte dalla Advantage e si caratterizza per il suo aspetto offroad grazie alla presenza di tratti speciali quali gli under-garnish anteriori e posteriori di colore argento satinato per l’esterno ed esclusive finiture Green Lime per l’interno. I prezzi? A partire da 36.700 Euro.