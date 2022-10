Mercedes Classe A 2023: più sportiva, tecnologica e ibrida che mai

La Casa della Stella ha presentato il restyling di metà carriera della Classe A, ora più sportiva esteticamente ma anche equipaggiata con powertrain ibride più potenti

Tempo di restyling di metà carriera per la Mercedes Classe A: giunta alla quarta serie nel 2018, la berlina d’accesso al mondo della Casa di Stoccarda introduce con il Model Year 2023 un’estetica ancora più sportiva e dinamica, una dotazione di bordo che privilegia la semplicità fornita dai supporti tecnologici presenti (primo tra tutti l’infotainment MBUX aggiornato) e una gamma motori completamente ibrida (sia mild-hybrid che plug-in).

Come appena anticipato, la nuova Mercedes Classe A 2023 si distingue dalla generazione precedente per alcuni ritocchi estetici che la rendono ora ancora più aggressiva e “decisa”, soprattutto nello sguardo frontale dove trovano posto la mascherina ridisegnata, il paraurti più filante e meno “elaborato” con prese d’aria laterali e i nuovi gruppi ottici LED Multibeam, il cui design è più spigoloso e affilato. Al posteriore, invece, il restyling introduce un nuovo diffusore e un taglio dei fari (sempre a LED) affusolato con dettagli bruniti interni.

Passando nell’abitacolo, la nuova Mercedes Classe A 2023 conferma l’impostazione precedente della plancia dove ora, però, lo schermo centrale dell’infotainment MBUX da 10,25” è di serie fin dall’allestimento di base, in affiancamento al display da 7 pollici del quadro strumenti full-digital posto di fronte al volante a tre razze. Lo stesso sistema multimediale, inoltre, è ora più veloce, reattivo e semplice da usare ed include alcune funzionalità aggiuntive come la guida “Tourguide” per la definizione dei punti di interesse in viaggio e il riconoscimento digitale tramite impronte con adattamento dei parametri dell’auto in base a chi si siede al posto di guida.

Abbiamo parlato di motorizzazioni e infatti la nuova Mercedes Classe A 2023 effettua il definitivo salto di qualità nel mondo dell’elettrico introducendo la tecnologia mild-hybrid a 48V di tipo RSG su tutti i propulsori benzina e diesel, che fornisce un surplus di potenza pari a 10 kW. Novità anche per le versioni plug-in A 250e, che ottengono una nuova batteria ad alta capacità (da 15,6 kWh), un aumento di potenza del motore elettrico di 5 kW e la possibilità di ricarica in AC fino a 11 kW e in DC fino a 22 kW.

Dulcis in fundo, il restyling della Mercedes Classe A 2023 tocca anche le due versioni AMG, denominate rispettivamente A 35 e A 45S: la prima si fregia della nuova unità elettrica mild-hybrid con 10 kW di potenza aggiuntiva, che alza l’asticella complessiva fino a 306 cavalli e 400 Nm di coppia massima, mentre la seconda ottiene un design estetico ancora più aggressivo con nuova griglia frontale, nuovo paraurti e cerchi in lega specifici. Prezzi, allestimenti e disponibilità? Ne sapremo di più nelle prossime settimane: stay tuned!