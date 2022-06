Mercedes Vision EQXX: raggiunto il record di 1.202 km con la singola ricarica

La Casa della Stella ha alzato ancora di più l'asticella dell'efficienza energetica della EQXX, viaggiando da Stoccarda a Silverstone per un totale di 1.202 km

I record sono fatti per essere battuti… vero Mercedes? Non contenta del precedente risultato conseguito in primavera, la Casa della Stella a Tre Punte ha voluto testare nuovamente l’efficienza energetica della Concept Vision EQXX, stabilendo un nuovo primato che l’ha portata dal quartier generale di Stoccarda fino al circuito britannico di Silverstone senza mai ricaricare nemmeno una volta il suo pacco batterie da 100 kWh.

Benchè la scheda tecnica ufficiale parli di un massimo di 780 km percorribili secondo il ciclo di utilizzo WLTP, la Mercedes Vision EQXX ha raggiunto l’impressionante cifra di 1.202 km con un singolo “pieno” di energia, viaggiando per un totale di 14 ore e 30 minuti alla velocità media di 83 km/h. Rispetto al precedente record di 1.008 km che l’ha portata da Stoccarda a Cassis (in Francia) l’asticella si è alzata parecchio per un risultato che non è da vedere come un semplice test… ma come una prova su strada vera e propria in condizioni di traffico reale.

La Mercedes Vision EQXX, infatti, ha percorso strade statali, urbane autostrade normalmente aperte anche alle altre vetture, che l’hanno portata dapprima a far visita alla sede del team di Formula 1 a Brackley e poi a compiere la bellezza di 11 giri della pista di Silverstone con al volante il pilota Nyck de Vries. Ma se nella prima parte le sue prestazioni si sono adattate alla situazione del traffico, tra i cordoli il pilota di Formula E ha spinto al massimo il prototipo tedesco, pur limitato nella sua velocità massima a 140 km/h.

Grazie a questa prova, inoltre, il consumo medio lungo l’intero percorso è stato abbassato da 8,7 a 8,3 kWh per 100 km, nonostante la necessità di tenere il condizionatore acceso a causa del caldo per più di otto ore. La particolare efficienza del sistema di gestione della pompa di calore, fortunatamente, ha reso meno impattante il suo effetto e ciò dimostra i progressi compiuti da Mercedes dopo la presentazione della vettura avvenuta all’inizio dell’anno. Sapranno fare ancora di meglio in futuro?