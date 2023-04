Michael Schumacher: continua la speculazione sulle condizioni di salute con un’intervista fake

Il magazine tedesco Die Atkuelle ha pubblicato un’intervista falsa a Schumacher utilizzando le risposte di un’intelligenza artificiale

Come sta Michael Schumacher? Sono in molti a farsi questa domanda dopo il tragico incidente occorso il 29 dicembre 2013, che ha cambiato sostanzialmente la vita del leggendario Campione di Formula 1. Purtroppo, ad oggi le informazioni veritiere sulle condizioni del pilota tedesco si possono contare sulle dita di una mano, per via soprattutto della richiesta esplicita da parte della famiglia Schumacher di mantenere il massimo riserbo sulla salute del Campione della Ferrari.

In questi anni, tuttavia, la fame di notizie ha portato a una grande speculazione da parte di diverse fonti di informazione: la più recente è quella del magazine tedesco Die Aktuelle, che negli scorsi giorni ha rilasciato un’intervista esclusiva a Michael Schumacher… sostanzialmente falsa, perchè creata tramite domande poste ad-hoc a un’intelligenza artificiale.

Il programma utilizzato per l’intervista si chiama “character.ai”, il quale di fronte a domande specifiche (per esempio “Come stai dopo l’incidente del 2013?”) ha risposto utilizzando le pochissime informazioni oggi pubbliche sulle condizioni di Schumacher (una risposta tipo è stata “La mia vita è cambiata drasticamente”). Dopo la pubblicazione, il magazine Die Aktuelle ha dovuto affrontare numerosissime critiche da parte di appassionati e addetti ai lavori, anche per il fatto che l’intervista è stata piazzata in prima pagina come fossa una “prima assoluta” assolutamente reale.