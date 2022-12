Mondomotori a Vicenza: la 12° edizione è stata un successo

Dal 3 al 4 dicembre il Salone dell'Italian Exhibition Group ha accolto appassionati e professionisti del mondo a due e quattro ruote da tutto il Nordest

Il quartiere fieristico IEG di Vicenza ha riscaldato l’animo di tanti appassionati di due e quattro ruote nello scorso fine settimana del 3-4 dicembre: in quest’occasione si è tenuta la 12° edizione di Mondomotori 2022, evento organizzato da Italian Exhibition Group e di cui Infomotori.com è stato media partner. Come negli scorsi anni il focus della manifestazione si è concentrato sui veicoli storici, ai quali si è affiancata un’estesa area espositiva del mercato del nuovo di tutti i principali concessionari della zona del Nordest d’Italia.

Questi hanno potuto incontrare il grande pubblico in modo da far scoprire quali sono le ultime novità del mondo automotive con grande accento sull’elettrico e sulle alimentazioni eco-sostenibili, dalle utilitarie alle vetture di lusso senza dimenticare il mercato dell’usato con le cosiddette “youngitmer” per i collezionisti. Tale discorso vale anche per il mondo moto, che ha saputo offrire modelli specialistici da motocross, classic, cafè racer e maxi enduro ai quali si è affiancata l’area dedicata ad abbigliamento e accessori per tutte le tipologie di guida.

Come anticipato non è mancata la sezione dedicata ai veicoli storici, che ha ospitato oltre trenta modelli a due e quattro ruote di nove Club ASI del Triveneto presenti per la prima volta alla kermesse di Vicenza, così come quella dei convegni nella Mondomotori ACI Arena promossi da ACI Automobile Club Vicenza sui temi della sicurezza stradale, sulla disabilità, sulla viabilità e sulle moto fuoristrada (sezione vicentina FMI – Federmoto) e sul turismo eco-sostenibile di Italian Travel Press. Questa è stata l’occasione anche per la premiazione dei Top Dealers Italia, inserita nel meeting di Infomotori.com relativo al nuovo modello di agenzia dei concessionari e all’evoluzione delle tipologie di ricarica per le autovetture ad alimentazione elettrica.

A Mondomotori 2022 c’è stato spazio anche per i test drive, per le prove di drifting nel Park Club Fuoristrada di Vicenza, per il gaming con i simulatori di guida, per il divertimento dei più piccoli con le minimoto elettriche, per il raduno Palladian Electric Tour e per le premiazioni “Mondomotori Heroes“, che hanno accolto campioni del motorsport del calibro di Riccardo Patrese, ex pilota di F1, di Marco Lucchinelli, vincitore del motomondiale nel 1981, e di Miki Biasion, unico italiano capace di aggiudicarsi due titoli mondiali rally nel 1988 e nel 1989.