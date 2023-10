Nissan Hyper Force: l’evoluzione delle supercar elettriche

Al Japan Mobility Show 2023, Nissan ha presentato un concept di supercar completamente elettrica davvero innovativo con il nome di Nissan Hyper Force.

Al Japan Mobility Show 2023, Nissan ha colpito ancora, presentando il suo quinto concept elettrico della serie Hyper: la Nissan Hyper Force. Questo nuovo modello evidenzia il costante impegno del produttore giapponese nel soddisfare le esigenze future e gli stili di vita dei propri clienti, proponendo soluzioni rivoluzionarie capaci di arricchire la loro esistenza.

Makoto Uchida, attuale presidente e CEO di Nissan, ha sottolineato: “Nelle edizioni precedenti del Japan Mobility Show, abbiamo dimostrato l’essenza stessa di Nissan: osare dove altri esitano. L’innovazione nei veicoli elettrici ci ha portati oltre la semplice mobilità, guidandoci verso un futuro più sostenibile. La mobilità elettrica è il nostro domani, una visione di un mondo più verde, sicuro e accessibile a tutti, mantenendo sempre viva la passione e i sogni”.

La nuova Hyper Force è stata concepita per coloro che desiderano un’esperienza di guida elettrizzante sul circuito, ma che al contempo non vogliono compromettere l’ambiente. Si tratta di una supercar elettrica ad alte prestazioni, che coniuga un piacere di guida senza pari a un comfort quotidiano e a un profondo rispetto per l’ambiente.

Fino a 1360 CV di potenza

È un vero e proprio capolavoro di ingegneria, con un motore che può erogare fino a 1360 CV (1000 kW) di potenza, alimentato da una batteria allo stato solido. Dotata di avanzate caratteristiche aerodinamiche, della trazione integrale e-4ORCE e di una robusta struttura in carbonio, la nuova concept car Nissan garantisce performance eccezionali in ogni situazione di guida, anche nelle condizioni più estreme.

Dal punto di vista estetico, la vettura esibisce un design che combina potenza ed eleganza. Gli esterni, progettati in collaborazione con Nismo, includono elementi distintivi come i fari che omaggiano le iconiche auto ad alte prestazioni della serie N. Ogni dettaglio, dal cofano anteriore al diffusore posteriore, è stato ottimizzato per la massima aerodinamica mentre i cerchi in carbonio ultra-leggeri sono stati disegnati per favorire sia l’aerodinamica che il raffreddamento dei freni.

L’interfaccia utente è stata sviluppata con Polyphony Digital

L’ultima creazione del marchio giapponese introduce anche un’innovazione nella user experience al volante. L’interfaccia utente è stata sviluppata in partnership con Polyphony Digital (creatore del famoso gioco Gran Turismo). Essa si trasforma in base alla modalità di guida selezionata: R (Racing) o GT (Gran Turismo), garantendo al pilota tutte le informazioni necessarie in tempo reale.

Quando si sceglie la modalità R, l’abitacolo prende vita con tonalità di rosso. I pannelli del cruscotto emergono, avvicinandosi ai sedili, e quattro schermi circostanti al volante forniscono dettagli importanti come l’aderenza degli pneumatici, la temperatura dei freni, la pressione dell’aria e la distribuzione della potenza.

Al contrario, nella modalità GT, l’abitacolo si immerge in una serena luminosità blu. Gli schermi intorno al volante convergono, offrendo una visione unificata. E per la prima volta nella storia dell’automobilismo, Nissan ha introdotto sospensioni e stabilizzatori controllabili direttamente dallo schermo.

A bordo c’è un avanzato sistema di guida autonoma

Ma non finisce qui. I sedili anteriori della Nissan Hyper Force, progettati per il massimo comfort su lunghe distanze, sono realizzati in fibra di carbonio, combinando leggerezza e rigidità. Essi sono anche dotati di cinture di sicurezza a quattro punti, assicurando una sicurezza ottimale per il conducente e il passeggero.

Uchida ha sottolineato l’importanza della sicurezza in ogni aspetto della supercar elettrica. Infatti, grazie all’avanzato sistema di guida autonoma con hyper LiDAR e sensori specificamente calibrati per la guida sportiva, il costruttore nipponico garantisce un livello di sicurezza ineguagliabile, sia su strada che in pista.

La Hyper Force non si limita però a stupire solo per le sue caratteristiche meccaniche, ma introduce una rivoluzionaria interazione tra reale e virtuale. Quando il veicolo è in sosta, grazie ad un esclusivo casco dotato di visiere VR, il conducente ha la possibilità di immergersi in un’esperienza di guida “gamificata”, gareggiando contro il tempo o in modalità online.

Ma non finisce qui: attraverso speciali visiere AR, si può sfidare gli avatar di amici o piloti esperti in circuiti famosi, potendo così confrontare e migliorare le proprie capacità di guida in un ambiente simulato ma estremamente realistico.