Nissan Hyper Tourer, il nuovo concept elettrico dedicato alla mobilità premium

Nissan ha presentato in anteprima il suo terzo concept completamente elettrico della serie Hyper con il nome di Nissan Hyper Tourer. Sarà in mostra al Japan Mobility Show 2023 di fine mese.

Al Japan Mobility Show 2023 (26 ottobre – 5 novembre), Nissan svelerà la sua terza concept car elettrica della serie dopo Hyper Urban e Hyper Adventure: il Nissan Hyper Tourer. Presentato come l’apice dell’ospitalità nipponica (definita “omotenashi”), il costruttore nipponico ha impresso in questa vettura le sue più avanzate tecnologie di sicurezza e comfort, tra le quali spicca la guida autonoma.

L’Hyper Tourer non è però solo un concept elettrico: rappresenta una visione completamente nuova del viaggiare in elettrico. Ideato per coloro che desiderano condividere trasferte lavorative o escursioni con amici e colleghi, il minivan concettuale si fa portavoce di una mobilità condivisa e sostenibile.

Il sistema V2X (Vehicle-to-Everything) insieme alla sua batteria di alta capacità offre la possibilità di alimentare case, negozi e uffici durante gli spostamenti. Ma non è tutto. La designazione esterna di questo modello racchiude un mix di eleganza e funzionalità.

Grande attenzione ai dettagli

Il design elegante e le linee pulite ed essenziali, tipiche dell’estetica giapponese, rendono il Nissan Hyper Tourer un vero e proprio gioiello di ingegneria. La cura nei dettagli è evidente, in particolare grazie alla linea di cintura illuminata che agisce come faro e firma distintiva, e i cerchi decorati con motivo “kumiko”.

Inoltre, le fiancate dell’EV sono state studiate per migliorarne le prestazioni aerodinamiche, fondendo armonicamente la parte anteriore con quella posteriore. Con una struttura che sfrutta al meglio la EV Technology Vision del brand, il Nissan Hyper Tourer combina componenti compatti e potenti batterie allo stato solido per garantire ampi spazi interni e un’esperienza di guida di alto livello.

Focalizzandosi sul comfort di guida, la trazione integrale e-4ORCE e il baricentro basso assicurano una stabilità di guida elevata, arricchita da accelerazioni fluide e immediate. In pratica, questo è il futuro della mobilità secondo il marchio giapponese.

Il design interno non è da meno. Elementi di lusso adornano la consolle e il sistema di illuminazione, impreziositi da dettagli tradizionali giapponesi come i motivi “kumiko” e “koushi”. La fusione tra natura e digitale è ulteriormente accentuata dal pannello LED sul pavimento, che proietta suggestive immagini di un fiume e del cielo, trasformando l’ambiente in uno spazio rilassante ed evocativo.

Guida completamente autonoma e intelligenza artificiale

Ma ciò che rende questo concept elettrico veramente all’avanguardia è la guida completamente autonoma. Essa consente ai sedili anteriori di ruotare liberamente, trasformando l’abitacolo in un vero e proprio salotto. La navigazione e l’audio sono a portata di mano di tutti i passeggeri, grazie anche a un display indossabile rivoluzionario per i passeggeri posteriori.

Infine, Nissan ha integrato un avanzato sistema di intelligenza artificiale che monitora in tempo reale i segni biometrici dei passeggeri. Dalle onde cerebrali alla frequenza cardiaca, passando per la respirazione e la sudorazione, questo sistema è in grado di adattare l’illuminazione e la musica, garantendo un’esperienza di viaggio ottimale per tutti gli occupanti.