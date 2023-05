Nuova Fiat 600 mostra i suoi interni prima del debutto ufficiale

Fiat potrebbe svelare ufficialmente la nuova Fiat 600 durante un evento previsto per il 4 luglio. Nell'attesa, ecco parte dell'abitacolo rivelato da Olivier François, capo di Fiat.

Fiat ha in programma di presentare molto presto la nuova Fiat 600, che prenderà il posto della 500X e si preannuncia essere una best-seller. Nelle ultime settimane sono state pubblicate in rete diverse foto che ci hanno dato un piccolo sguardo in anteprima all’aspetto finale della nuova 600.

Ora, abbiamo la possibilità di vedere parte dell’abitacolo grazie a delle immagini leak provenienti niente meno che da Olivier François, capo della casa automobilistica torinese. In particolare, il dirigente ha mostrato varie sezioni del cruscotto in cui è possibile chiaramente vedere il design generale.

Sembra un mix tra 500 Elettrica e Jeep Avenger

Dietro al volante si nasconde un quadro strumenti digitale da 7 pollici mentre sulla console centrale c’è un display touch rettangolare da 10.25 pollici che permette di interagire con il sistema di infotainment Uconnect.

Sembra che gli interni della nuova Fiat 600 siano un mix della 500 Elettrica e della Jeep Avenger. Proprio con quest’ultima, il nuovo crossover condividerà la piattaforma e diverse componenti. Altri dettagli visibili nelle foto includono delle bocchette d’areazione integrate in una sottile fascia, che si estende fino alla portiera del passeggero, e, in generale, una console centrale molto più pulita.

In base alle ultime indiscrezioni trapelate su Internet, la Fiat 600 di prossima generazione dovrebbe essere svelata il 4 luglio, giorno in cui venne presentata la prima 500 nel 1957 e la versione più moderna nel 2007. Per quanto riguarda le motorizzazioni, ci aspettiamo sia una versione ibrida che 100% elettrica.