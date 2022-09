Nuova Opel Mokka-e: caratteristiche tecniche, allestimenti e prezzi

La versione elettrica della Opel Mokka è equipaggiata con una powertrain da 136 cavalli e con un pacco batterie da 50 kWh che assicura fino a 320 km di autonomia

Secondo il marchio Opel basta una “e” per cambiare il modo di concepire un’autovettura moderna: è il caso della Nuova Mokka-e, versione elettrica del crossover urbano presentato nel 2020 che adotta al posto dei tradizionali motori endotermici a benzina e diesel una powertrain da 136 cavalli e 260 Nm di coppia massima in abbinamento a un pacco batterie da 50 kWh con raffreddamento a liquido e pompa di calore. E’ disponibile nei concessionari da un prezzo di 35.250 Euro in cinque allestimenti… ma andiamo con ordine.

OPEL MOKKA-E: ESTETICA SQUADRATA AD ASSETTO RIALZATO

La nuova Opel Mokka-e condivide con la sua controparte endotermica tutti gli elementi stilistici del nuovo corso della Casa del Fulmine: all’anteriore, infatti, spiccano sia l’Opel Vizor (che integra la griglia chiusa e i gruppi ottici IntelliLux LED Matrix a forma di L rovesciata) che l’Opel Blitz, il nuovo logo del marchio tedesco. Le forme sono squadrate e donano un aspetto solido e aggressivo all’intero pacchetto, che prosegue con la linea del tettuccio ad arco e con un posteriore dominato dal nome del modello al centro del portellone.

Basata sulla piattaforma condivisa e-CMP già vista sulle Peugeot e-208 ed e-2008, la nuova Opel Mokka-e ha una lunghezza totale di 4,15 metri proporzionata a una larghezza di 1,79 metri e a un’altezza di 1,52 metri. Il bagagliaio, invece, assicura una capienza a pieno carico con tutti i sedili in posizione di 350 Litri.

OPEL MOKKA-E: ABITACOLO MINIMALISTA E DIGITALE

Per quanto riguarda gli interni, la nuova Opel Mokka-e è stata costruita in modo che l’esperienza di guida sia il più possibile semplice e fluida senza troppi condizionamenti tecnologici che possano distrarre il guidatore. E’ per questo motivo che la plancia risponde ai dettami minimalistici del mondo automotive odierno, proponendo il quadro strumenti completamente digitale da 12” e lo schermo dell’infotainment da 10” (Multimedia Navi Pro) uniti uno in fila all’altro senza soluzione di continuità.

Questo sistema si chiama Opel Pure Panel ed integra un modulo telematico che consente di selezionare (e poi visualizzare) tutte le funzioni più importanti della vettura in maniera semplice e intuitiva, senza dover passare attraverso complicati sotto-menu. L’interazione, in ogni caso, è assicurata da pochi ma ben progettati pulsanti, che gestiscono sia l’infotainment che il climatizzatore sottostante. Lato ADAS, i sistemi disponibili sono i seguenti: Advanced Cruise Control, Active Lane Positioning, freno di stazionamento elettrico, riconoscimento dei segnali stradali, retrocamera a 180° e Automatic Park Assist.

OPEL MOKKA-E: AUTONOMIA FINO A 320 KM E RICARICA RAPIDA

Grazie all’adozione della piattaforma e-CMP, la nuova Opel Mokka-e è stata la prima vettura della Casa del Fulmine a debuttare sul mercato in una versione completamente elettrica contraddistinta da una powertrain da 100 kW (136 CV) e 260 Nm di coppia massima gestibile attraverso le tre modalità di guida disponibili (Normal, Eco e Sport). Il pacco batterie, invece, ha una capacità di 50 kWh grazie ai quali l’autonomia massima può spingersi fino a 320 km secondo il ciclo di utilizzo WLTP.

Per quanto riguarda la ricarica, la dotazione di serie prevede il caricatore di bordo da 7,4 kW che, eventualmente, può essere sostituito con quello da 11 kW con collegamento tramite wallbox. Il “rifornimento” può avvenire sia in corrente alternata (con tempi variabili tra 7 e 13 ore e mezzo) che in corrente continua tramite le colonnine pubbliche ultra-fast da 100 kW: in questo caso si può ottenere una disponibilità energetica pari all’80% del massimale consentito in appena 30 minuti di collegamento.

OPEL MOKKA-E: PREZZI E ALLESTIMENTI

La Nuova Opel Mokka-e è disponibile nei concessionari italiani in cinque allestimenti che vanno dal “base” Edition fino al top di gamma Ultimate. I prezzi partono da 35.250 Euro (allestimento Edition), ma con 2.000 Euro in più si può mettere in garage la versione Elegance (37.250 Euro). La GS Line, invece, richiede 37.750 Euro, mentre la GS Line+ e la Ultimate attaccano rispettivamente da 38.500 e 40.250 Euro.