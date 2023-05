Nuova Peugeot e-308 First Edition: arriva in Italia la versione di lancio

Presto sarà possibile ordinare in Italia (direttamente online) la nuova Peugeot e-308 First Edition, che porta al debutto un inedito motore elettrico da 156 CV e una nuova batteria agli ioni di litio.

Peugeot ha annunciato l’arrivo in Italia della nuova Peugeot e-308 First Edition, che presto sarà ordinabile online. La versione 100% elettrica della popolare compatta francese è equipaggiata con un inedito motore elettrico da 156 CV (115 kW) di potenza e offre, in base all’equipaggiamento scelto, un’autonomia massima di 411 km con una singola ricarica nel ciclo combinato WLTP.

La nuova e-308 First Edition vanta un cofano anteriore allungato che rende più elegante e slanciata la carrozzeria, dei volumi proporzionati e ben definiti e il nuovo scudo del brand di Stellantis posizionato al centro della calandra.

Sono stati studiati dei nuovi cerchi in lega

Anteriormente troviamo dei gruppi ottici a forma di artiglio e con tecnologia Matrix LED mentre posteriormente dei gruppi ottici a LED con i caratteristici tre artigli. Lateralmente spiccano dei nuovi cerchi in lega da 18” con un design inedito che sono stati sviluppati appositamente per la Peugeot e-308. Vantano una superficie aerodinamica, studiata appositamente per ottimizzare l’efficienza.

Il motore elettrico produce anche 270 Nm di coppia massima sin da 0 km/h ed offre un’ottima reattività in modo completamente silenzioso, senza vibrazioni e senza emissioni di CO2. Il nuovo powertrain 100% elettrico propone un riduttore che ottimizza l’autonomia, pur mantenendo un alto livello di prestazioni con la reattività tipica dei motori elettrici.

Tre modalità di guida disponibili

La nuova batteria da 54 kWh (51 kWh utilizzabili) dispone di una nuova composizione chimica che prevede 80% di nichel, 10% di manganese e 10% di cobalto. La nuova Peugeot e-308 First Edition vanta di serie di un’efficiente pompa di calore che assicura un ottimo comfort tecnico agli occupanti.

Sono disponibili tre differenti modalità di guida chiamate Eco, Normal e Sport, oltre alla modalità Brake che permette di aumentare la decelerazione al rilascio del pedale dell’acceleratore per aumentare ancor di più il recupero di energia. Di serie, la First Edition dispone del caricatore di bordo da 11 kW. Utilizzando un punto di ricarica da 100 kW è possibile ricaricare la batteria dal 20% all’80% in soli 30 minuti.

L’app MyPeugeot permette di gestire alcune funzioni dell’auto da remoto

Arrivando all’abitacolo, la nuova e-308 offre il Peugeot i-Cockpit di ultima generazione che prevede un volante compatto ed appiattito sopra e sotto, un display head-up, un quadro strumenti digitale 3D personalizzabile e uno schermo touch centrale da 10 pollici in alta definizione per il sistema di infotainment.

Quest’ultimo integra il nuovo sistema operativo i-Connect Advanced che rende l’esperienza di viaggio più intuitiva e gratificante. Ci sono anche gli i-toggles virtuali interamente configurabili, posizionati sotto il touch screen centrale. Attraverso l’app MyPeugeot è possibile dialogare con il proprio veicolo e programmare la ricarica a distanza oppure lanciare il precondizionamento termico dell’abitacolo.

Per la nuova Peugeot e-308 First Edition, la casa automobilistica francese propone un’interessante promozione da 308 euro al mese per 35 mesi attraverso il finanziamento i-Move con TAN del 5,75% e TAEG del 6,79%. Questo prevede un anticipo di 7100 euro, una rata finale di 22.192,40 euro e la possibilità di percorrere fino a un massimo di 45.000 km.