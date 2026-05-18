CERCA SU INFOMOTORI
CERCA SU INFOMOTORI
SOCIAL
TOPDEALERS ITALIA
CERCA SU INFOMOTORI
CASE AUTO vedi tutte >>
Alfa Romeo
Audi
BMW
Citroen
Dacia
Fiat
Ford
Hyundai
Jeep
Kia
Mazda
Mercedes
Nissan
Opel
Peugeot
Renault
Seat
Skoda
Toyota
Volkswagen
Volvo
SOCIAL
TOP DEALERS ITALIA
Auto
Guide
Moto
Marche
Listino
Usato
Sport

Oscurare i vetri dell’auto: quando è legale e cosa dice la legge

In Italia oscurare i vetri dell’auto è legale solo in determinati casi. Una semplice modifica estetica può trasformarsi in una violazione del Codice della Strada se non vengono rispettate norme precise stabilite a tutela della sicurezza stradale. La legislazione vigente distingue nettamente tra vetri anteriori e posteriori, introducendo limiti severi per quelli posti davanti al conducente.

Secondo quanto stabilito dagli articoli 71 e 72 del Codice della Strada, dal Regolamento ECE/ONU n. 43 e dalla Direttiva 92/22/CEE, non è mai consentito oscurare il parabrezza o i finestrini anteriori con pellicole, nemmeno se omologate. Fa eccezione solo la fascia parasole nella parte alta del parabrezza, ma solo se già prevista e certificata dal costruttore.

La Circolare Ministeriale n. 1680/M360 dell’8 maggio 2002 chiarisce ulteriormente che è vietato applicare pellicole oscuranti sul parabrezza e sui vetri laterali anteriori. Questi ultimi devono mantenere una trasparenza minima del 70%, valore sotto il quale la visuale del conducente si considera compromessa. In questi casi, qualsiasi intervento può avvenire solo in fabbrica e non può essere effettuato post vendita.

Oscuramento consentito sui vetri posteriori

Diversa invece la normativa per i vetri posteriori e il lunotto: qui l’oscuramento è consentito senza limiti particolari sul grado di trasparenza, a condizione che vengano utilizzate pellicole omologate e installate correttamente. I materiali devono essere conformi al Regolamento ONU 43 e riportare un marchio di omologazione leggibile dall’esterno. Inoltre, nel caso di lunotto oscurato, è obbligatoria la presenza di specchietti retrovisori esterni su entrambi i lati del veicolo.

Come avvengono i controlli e cosa si rischia

Durante i controlli stradali, le forze dell’ordine verificano la presenza del marchio di omologazione e possono utilizzare strumenti come luxmetri o trasmissometri, capaci di misurare la quantità di luce che attraversa il vetro. Se i vetri anteriori risultano non conformi, la multa va da 87 a 344 euro. In aggiunta, si rischia anche il ritiro della carta di circolazione, che verrà restituita solo dopo che il veicolo sarà stato riportato alle condizioni di omologazione previstee sottoposto a revisione.

Questione di sicurezza

Il motivo di tali restrizioni è legato alla sicurezza stradale: il conducente deve sempre avere la massima visibilità, e allo stesso tempo è necessario che gli operatori di polizia possano vedere chiaramente l’interno del veicolo durante un controllo. Per questo motivo, qualsiasi modifica alla trasparenza dei vetri anteriori può costituire un rischio per la sicurezza pubblica.

LISTINO E OFFERTE SPECIALI

Sponsor
Nuovo Sportage Tri-Fuel
Nuovo Sportage Tri-Fuel
OFFERTA Full-Hybrid, un’anima GPL e oltre 1500 km senza compromessi
richiedi un preventivo Scopri di più
Kia
Kia Ceed Berlina
SEGMENTO berlina
PREZZO a partire da 37.100€
VEDI I DETTAGLI
Kia
Kia Ceed Station
SEGMENTO station wagon
PREZZO a partire da 30.100€
VEDI I DETTAGLI
ARTICOLI CORRELATI
Auto
Tutte le news
Case Auto
Prove
Elettriche
Ibride
Finanziamenti
Noleggio
Flotte
COMMERCIALI
SUV e 4x4
Articoli più letti
Alcoltest, possibile chiedere la verifica dell'etilometro
Alcoltest, possibile chiedere la verifica dell'etilometro
Garage auto: cosa si può fare e cosa è vietato in un box?
Garage auto: cosa si può fare e cosa è vietato in un box?
Cambio gomme 2021: l'obbligo delle invernali scatta il 15 novembre
Cambio gomme 2021: l'obbligo delle invernali scatta il 15 novembre
Le migliori offerte del mese
Sponsor

Top Dealers Italia
Top Dealers Italia


Top Partners Italia
Best Partners Italia

Infomotori.com - Quotidiano di informazione registrato presso il Tribunale di Vicenza n. 980 del 19.09.2000
founded by Ivana Gabriella Cenci and Carlo Valente - Direttore Responsabile: Ivana Gabriella Cenci
Edito da Caval Service srl, - P.IVA 02514810247 - Copyright 2026 © Tutti i diritti riservati.