Pagani Huayra Codalunga: one-off in cinque esemplari da 7 milioni di Euro

Su ispirazione delle Long Tail degli anni '60, il marchio Pagani ha costruito cinque limited edition della Huayra con motore V12 da 851 cavalli

Una delle più belle creazioni del marchio Pagani, la Huayra, diventa oggi ancora più esclusiva: la factory di San Cesario sul Panaro, infatti, ha creato una specialissima limited edition in soli cinque esemplari chiamata Huayra “Codalunga” che, con le sue forme allungate ed aerodinamiche, trae ispirazione dalle Longtail che correvano alla 24 Ore di Le Mans degli anni ’60.

Rispetto al modello tradizionale, la Pagani Huayra Codalunga è più lunga di 36 centimetri ed è stata oggetto di un processo di realizzazione lungo ben due anni durante il quale le sue linee sono state semplificate per diventare ancora più filanti in modo da penetrare meglio l’aria alle alte velocità. La cura aerodinamica, come potete notare scorrendo le foto presenti in gallery, è notevole: in questo caso gli unici elementi aggiuntivi sono quattro flap attivi, capaci di modificare i flussi dell’aria per incrementare a richiesta la downforce generata dal fondo vettura.

Con un peso totale di 1.290 kg (60 in meno rispetto al modello Coupé), la Huayra Codalunga può fregiarsi di uno speciale impianto di scarico in titanio a quattro terminali che fa cantare il potentissimo V12 di derivazione AMG, capace di erogare la bellezza di 851 cavalli e 1.100 Nm di coppia massima. Grande cura per i dettagli anche all’interno dell’abitacolo, rivestito in preziosa pelle nabuck che dona un tocco di eleganza a una vettura speciale sotto tutti i punti di vista. Il prezzo? Sette milioni di Euro per esemplare, ma attenzione: sono già stati tutti venduti…