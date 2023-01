Pedaggi autostradali e prezzi carburanti in aumento: ecco come inizia il 2023

Quest'anno viaggiare in autostrada costerà mediamente il 2% in più, un aumento al quale si aggiunge l'incremento su benzina e diesel per il dimezzamento del taglio delle accise

Il 2023 per gli automobilisti è cominciato sotto il segno… dei rincari: per via del dimezzamento dello sconto sulle accise, da questi giorni i prezzi di benzina e diesel costano mediamente di più perchè il precedente taglio di 30,5 centesimi è stato ridotto a soli 18,3 centesimi su entrambe le tipologie di carburante. Complice l’abbassamento del listino arrivato al minimo storico da giugno 2021, alle stazioni di servizio questi incrementi sono percepibili (fortunatamente) solo in parte, visto che la verde si attesta mediamente a 1,625 Euro/Litro mentre il gasolio a 1,689 Euro/Litro.

A ciò, tuttavia, c’è da aggiungere il ben più problematico rincaro dei pedaggi autostradali, dal 2018 fondamentalmente congelati per via del crollo del Ponte Morandi. Dopo quattro anni si prospetta perciò un incremento sulle principali vie di comunicazione (escluse l’A24/A25 Roma-L’Aquila Teramo e la Diramazione Torano Pescara) già da gennaio del 2% sul costo del biglietto, che si alzerà di un altro 1,34% a partire dal primo luglio. “Si rischiava un aumento che sfiorava il 5% che è stato scongiurato – ha commentato Matteo Salvini, Vicepresidente del Consiglio – Gli incrementi applicati sono comunque inferiori al nostro tasso di inflazione, con il risultato che gli italiani potranno beneficiare di una situazione migliore rispetto ad altri Paesi europei dove i rincari vanno dal 4 all’8% in più“.