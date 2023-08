Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid: svelata la Cayenne più potente di sempre

Porsche ha presentato ufficialmente la nuova Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid con un gruppo propulsore ibrido plug-in capace di sprigionare 739 CV di potenza massima. Il prezzo di partenza è di 176.324 euro.

Se pensate che un SUV ibrido debba necessariamente sacrificare le prestazioni in nome dell’efficienza, la nuova Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid vi farà ricredere. Questo gioiello della casa automobilistica tedesca rappresenta la sintesi perfetta di potenza straordinaria e utilizzo quotidiano versatile, consolidando la sua posizione come il modello di punta della gamma Cayenne recentemente rivista.

Equipaggiato con un motore elettrico da 176 CV e un V8 biturbo da 4 litri da 599 CV, la nuova Cayenne Turbo E-Hybrid eroga una potenza combinata di ben 739 CV e una coppia massima di 950 Nm.

Questo SUV accelera da 0 a 100 km/h in soli 3,7 secondi e può raggiungere una velocità massima di 295 km/h. Grazie a queste cifre, non c’è dubbio che la Cayenne Turbo E-Hybrid merita appieno il suo status di modello top di gamma.

Fino a 82 km di autonomia in modalità 100% elettrica

Porsche ha investito pesantemente nell’aggiornamento della tecnologia ibrida, ottenendo guadagni significativi in termini di autonomia in modalità 100% elettrica e prestazioni. Il nuovo SUV beneficia di un’autonomia in EV aumentata fino a 82 km grazie a una batteria ad alta tensione con capacità di 25,9 kWh. Oltre a ciò, il tempo di ricarica è stato ridotto a meno di 2 ore e mezza sfruttando il nuovo caricatore da 11 kW.

Le sospensioni pneumatiche adattive standard, con tecnologia a due camere e due valvole, rende possibile regolare separatamente i livelli di compressione e rimbalzo. Questa innovazione tecnologica offre un comfort eccezionale durante la guida, assicurando al tempo stesso una maneggevolezza dinamica in curve. Oltre a ciò, il Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) è un’altra caratteristica standard che eleva la stabilità e la reattività del veicolo.

Design e abitacolo

Il design esterno della nuova Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid sottolinea la sua natura performante. La parte anteriore è dominata da prese d’aria per il raffreddamento più grandi mentre i dettagli in acciaio inox spazzolato e le pinze freno rosse aggiungono un tocco di esclusività.

All’interno, l’accento è posto sulle prestazioni con inserti in alluminio e un volante sportivo GT riscaldato. Gli amanti del comfort possono optare per i sedili in pelle regolabili in 14 posizioni mentre la versione standard offre 18 regolazioni.

Se siete alla ricerca di un’esperienza di guida ancora più sportiva, la nuova Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé con pacchetto GT potrebbe essere la scelta giusta per voi. Questa variante, specificatamente modificata, offre una gamma ancora più ampia di prestazioni dinamiche e comfort, spingendo il SUV a nuovi livelli di eccellenza.

I prezzi

Il nuovo SUV ibrido plug-in è già disponibile per l’ordine in quasi tutti i mercati ad un prezzo di partenza di 176.324 euro. La variante Coupé ha un costo iniziale di 179.775 euro. Per chi è interessato al Pacchetto GT, il prezzo parte da 208.454 euro.

La Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid 2024 stabilisce senza dubbio nuovi standard di riferimento nel segmento dei SUV, offrendo una combinazione impareggiabile di potenza, efficienza e lusso.