Renault Kardian: caratteristiche, design, interni e motore del nuovo SUV compatto

Il nuovo Renault Kardian debutta ufficialmente sotto forma di SUV compatto progettato appositamente per i mercato non europei. Sarà commercializzato in Sud America nei prossimi mesi.

Con il lancio del nuovo Renault Kardian, la casa automobilistica francese sancisce un ulteriore avanzamento del suo piano strategico Renaulution, dando avvio alla fase di Renovation sul palcoscenico internazionale.

Questo modello rappresenta un caposaldo, anticipando una serie completa di veicoli progettati con una visione internazionale, evidenziando il rinnovato approccio del costruttore verso i mercati al di fuori dell’Europa. Prodotto in stretta sinergia tra team di vari territori in cui il brand francese vanta una solida storia e team del Technocentre, il nuovo Kardian farà il suo debutto in America Latina, per poi affermarsi in altri mercati non europei.

Il nuovo modello si posiziona con decisione nel segmento B urbano e la sua essenza riflette chiaramente il DNA di Renault. Caratterizzato da un design che svela la fresca identità stilistica del brand, mette in risalto il logo Nouvel’R e un innovativo schema di illuminazione.

È un veicolo moderno e avanguardistico, integrando caratteristiche e innovazioni generalmente riservate a veicoli di segmento superiore. Vanta cerchi da 17”, una consolle elevata con selettore di marcia e-shifter e impostazioni Multi-Sense che offrono diverse modalità di guida, oltre a otto opzioni di illuminazione ambientale.

Ma non finisce qui: sei airbag e ben 13 sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), tra cui un sistema di monitoraggio dell’angolo cieco e un sistema di telecamera multi-visuale.

Sotto il cofano c’è un tre cilindri turbo da 125 CV

Il Renault Kardian inaugura inoltre una nuova piattaforma modulare e versatile. Sin dal suo debutto, la vettura si presenterà con una combinazione meccanica all’avanguardia: un motore turbo a tre cilindri da 1 litri con 125 CV di potenza e 220 Nm di coppia massima, abbinato a un cambio automatico EDC.

Confermando il suo storico impegno industriale su scala globale, il produttore francese darà inizio alla produzione del SUV compatto presso lo stabilimento di Curitiba (Brasile), per poi estendere la produzione alla fabbrica di Casablanca (SOMACA) in Marocco.

Adotta una nuova identità visiva

Presentando una fusione tra la massiccia figura di un SUV e delle linee affusolate ed emozionali, il Kardian rappresenta il simbolo della nuova identità visiva del marchio francese. Questo modello si distingue dagli altri SUV urbani internazionali grazie al suo aspetto contemporaneo e orientato alla tecnologia.

Dal design robusto e dinamico, il corpo del Kardian esibisce un mix di linee cesellate con forme arrotondate. Questi particolari enfatizzano il nuovo linguaggio di design del costruttore francese. Grazie a un passo di 2,6 metri, il veicolo sfoggia una sagoma compatta.

Le barre al tetto, il cofano orizzontale scolpito e la maschera paracolpi, impreziosita da piastre colorate, lo contraddistinguono come un vero SUV. La parte posteriore è resa dinamica dal marcato calo del tetto e dal finestrino inclinato mentre le spalle pronunciate sottolineano la sua robustezza.

Tanto spazio nell’abitacolo

Con una lunghezza di 4,12 metri, una larghezza di 1,75 metri e un’altezza di 1,54 metri, il Renault Kardian rientra nel segmento B. Queste dimensioni lo rendono perfetto per la guida urbana. I suoi cerchi da 17” e il suo generoso passo lo qualificano come un veicolo versatile, adatto ad ogni tipo di strada.

Questa lunghezza record nella sua categoria assicura, inoltre, un’abbondanza di spazio nell’abitacolo, specialmente nella zona posteriore. Il suo bagagliaio, con una capacità di 410 litri, evidenzia ulteriormente la sua versatilità.

Il frontale del nuovo Renault Kardian, in linea con il tema romboidale tipico di Renault, vanta una griglia con motivo diamante 3D. Quest’ultimo, realizzato da una miriade di piccoli rombi, brilla su uno sfondo nero lucido. Al centro, spicca il logo Nouvel’R, presentato per la prima volta su un modello internazionale.

Il profilo laterale, con le sue linee audaci, è ulteriormente valorizzato da cerchi in alluminio tagliati a diamante da 17”. Questi fondono nero e alluminio lucido con una moltitudine di piccole faccette a forma di diamante, generando un gioco di luci e contrasti.

L’innovativa firma luminosa dell’auto sottolinea l’identità rinnovata del brand francese. Ciascun lato è dotato di due moduli. L’elemento superiore presenta una sottile striscia di LED per le luci diurne e gli indicatori, conferendo un aspetto scolpito e contemporaneo.

Fari Full LED e barre al tetto modulari

Il modulo inferiore, invece, incorpora fari Full LED che migliorano il comfort di guida e conferiscono un aspetto distintivo al Kardian. La brillantezza bianca di questi LED eleva la visibilità e, di conseguenza, la sicurezza stradale.

A completare il design distintivo, la parte posteriore sfoggia fanali a forma di C, tipici del costruttore. Questi elementi, unitamente al design del bagagliaio e all’antenna a pinna di squalo, sottolineano il carattere SUV e la modernità della vettura.

La casa automobilistica francese ha equipaggiato il nuovo Kardian con barre al tetto flessibili. Disposte longitudinalmente, possono essere facilmente modificate in posizione trasversale con l’ausilio dell’apposita chiave. Queste barre argentate, come le protezioni anteriore e posteriore, sono capaci di sopportare fino a 80 kg di carico.

Il Renault Kardian 2024 arriverà in Sud America in cinque diversi colori: Bianco Ghiaccio, Grigio Stella, Grigio Cassiopea, Nero Perla e Orange Energy (quest’ultima abbinata al tetto nero).

L’abitacolo

L’innovazione e la modernità si fondono nell’abitacolo del nuovo urban SUV. La casa automobilistica francese ha saputo coniugare design emozionale e tecnologia avanzata per offrire un’esperienza di guida unica. Non ci troviamo davanti ad un’auto qualunque, ma alla dimostrazione che il brand può riservare elementi di alta gamma anche in segmenti di mercato tradizionalmente più accessibili.

La vettura si distingue per la sua consolle alta che dona all’interno un look decisamente sofisticato. Ma non è solo estetica: questa consolle offre una capacità di stoccaggio senza pari nel segmento, ben 8 litri.

Tra le sue feature, un comodo bracciolo, quattro porte USB (due anteriori e due posteriori) e un vano per lo smartphone dotato di ricarica wireless. In totale, il Kardian offre oltre 26 litri di spazio di stoccaggio interno, un record nel segmento B in Brasile.

Ma la tecnologia non finisce qui. Renault ha equipaggiato il modello con il selettore di marcia e-shifter privo di cavo meccanico, che permette di cambiare marcia con un semplice movimento a pressione.

Questa leva, che ricorda un joystick, rende la guida fluida e intuitiva, aggiungendo un tocco indiscutibilmente tecnologico all’abitacolo. A rafforzare l’impronta moderna, il freno di stazionamento elettrico ottimizza lo spazio tra il conducente e il passeggero anteriore, contribuendo all’efficienza e all’eleganza dell’ambiente interno.

Una menzione d’onore va al cruscotto digitale. Il marchio francese ha inserito un sofisticato display digitale da 7 pollici che mostra le informazioni di guida essenziali e garantisce una navigazione fluida tra le diverse visualizzazioni.

Non solo funzionalità, ma anche personalizzazione: è possibile scegliere tra otto diverse opzioni di illuminazione ambientale, attivabili tramite il display del sistema di infotainment, che si integrano perfettamente con i LED posizionati lungo i pannelli delle portiere anteriori. Questa luce ambientale viene anche replicata sullo schermo multimediale, accentuando ulteriormente il design distintivo dell’abitacolo del Kardian.

Uno dei tratti distintivi del SUV è il suo display multimediale da 8 pollici dalle cornici sottili. Oltre alla sua estetica sofisticata, il pannello offre una reattività superiore. I proprietari apprezzeranno la comodità di poter collegare i loro smartphone sia via cavo che wireless, avendo accesso diretto ad Android Auto ed Apple CarPlay. Grazie a questo, è possibile utilizzare le app direttamente dal display.

Non si tratta solo di estetica o connettività. Lo schermo fornisce un accesso diretto alle impostazioni Multi-Sense, permettendo al conducente di sintonizzare la vettura secondo le proprie preferenze.

Tre modalità di guida disponibili

Si possono selezionare tra tre modalità di guida – Eco, Sport e MySense – offrendo un’esperienza di guida su misura. Continuando con gli interni, il produttore francese non ha tralasciato nulla. Il nuovo Renault Kardian mostra una scelta di materiali e colori che trasmettono una sensazione di modernità e dinamicità.

L’abitacolo è caratterizzato da sedili distintivi decorati con linee di rombi in 3D e rivestiti con una stoffa che presenta gradazioni di arancione. Anche la plancia porta con sé un tocco di colore vivace grazie alle cuciture arancioni e una banda decorativa realizzata in tessuto TEP.

Grande attenzione alla sicurezza

Non mancano diverse tecnologie per la sicurezza. In particolare, abbiamo ben 13 sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), con due particolarità che la rendono unico nel segmento B in Brasile.

Tra questi abbiamo il monitoraggio dell’angolo cieco, le telecamere multi-angolo, il cruise control adattivo, l’avviso di distanza di sicurezza, l’avviso di collisione frontale, la frenata d’emergenza attiva, l’assistenza alla partenza in salita e i sistemi di limitazione della velocità.

Sottolineando ulteriormente l’attenzione alla sicurezza passiva, il marchio francese ha rafforzato la struttura del corpo del veicolo nella parte anteriore, al fine di minimizzare la forza d’urto in caso di collisioni frontali o laterali.

E come se non bastasse, il Kardian è dotato di sei airbag per il conducente, il passeggero anteriore, laterali e a tendina, garantendo una protezione completa per tutti gli occupanti. In situazioni di guida critiche, il sistema di controllo elettronico della stabilità entra in azione non appena rileva che il veicolo non sta seguendo la direzione impostata dal conducente.

Il gruppo propulsore offerto dal modello, inedito per l’America Latina, si traduce in consumi di carburante ottimizzati e minori emissioni di CO2. Non è però solo il motore a distinguersi. La vettura inaugura l’uso di una piattaforma evolutiva che, in futuro, consentirà la produzione di sette veicoli internazionali in quattro regioni chiave: America Latina, Turchia, Marocco e India.

Grazie a questa piattaforma, il costruttore francese potrà offrire veicoli dalle forme e dimensioni estremamente diverse, coprendo una gamma che va dai 4 ai 5 metri di lunghezza, con diverse opzioni di passo e tre lunghezze di modulo posteriore.

Le dimensioni

Di seguito riportiamo le dimensioni del nuovo Renault Kardian:

Corpo e struttura

Lunghezza totale: 4119 mm

Larghezza totale (senza/con specchietti): 1773 mm / 2025 mm

Altezza (con barre al tetto/senza): 1544 mm / 1595 mm

Interasse: 2604 mm

Sbalzo anteriore: 828 mm

Sbalzo posteriore: 687 mm

Carreggiata anteriore: 1517 mm

Carreggiata posteriore: 1509 mm

Altezza con portellone aperto (a vuoto): 2050 mm

Altezza dalla soglia (a vuoto): 801 mm

Angolo di attacco/uscita: 20°/36°

Altezza da terra (a vuoto): 209 mm

Comfort interno

Larghezza ai gomiti (anteriore/posteriore): 1399 mm / 1406 mm

Larghezza alle spalle (anteriore/posteriore): 1394 mm / 1368 mm

Altezza al tetto (1ª fila con tetto normale/vetro): 898 mm

Altezza al tetto (2ª fila con tetto normale/vetro): 878 mm

Capacità del bagagliaio