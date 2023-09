Renault Scenic E-Tech Electric: confermato il debutto al Salone di Monaco 2023

Renault sarà presente attivamente al Salone di Monaco 2023 (IAA Mobility 2023) con la presentazione di due nuovi modello: Scenic E-Tech Electric e Grand Kangoo.

Nel panorama automobilistico globale, Renault continua a far parlare di sé, soprattutto in vista della sua partecipazione al Salone di Monaco 2023 (o IAA Mobility 2023). Quest’importante evento si terrà a Monaco di Baviera (Germania) dal 4 al 10 settembre e il costruttore francese ha annunciato nuovi dettagli molto interessanti su ciò che gli appassionati di auto possono aspettarsi.

Il 4 settembre, all’interno del Padiglione A2 dello IAA Summit, il punto focale sarà lo stand B40 di Renault. Questa sarà l’occasione in cui verrà rivelata al mondo la tanto attesa Renault Scenic E-Tech Electric 100% elettrica.

Ci sarà anche la presentazione del nuovo Grand Kangoo

Un evento chiave sarà una conferenza stampa programmata per le 09:50, che verrà anche trasmessa in diretta streaming per raggiungere un pubblico più ampio. Seguendo questa tendenza innovativa, il nuovo Renault Grand Kangoo farà la sua apparizione sullo stesso stand il giorno successivo, durante le giornate dedicate agli operatori professionali del settore che avranno luogo fino all’8 settembre.

Ma l’impegno del marchio francese non si ferma qui. Un secondo stand, chiamato “Electro Pop Rnlt”, sarà allestito in Odeonsplatz, nell’area IAA Open Space aperta al grande pubblico. Qui, Renault si concentrerà sulla presentazione delle sue ultime novità del settore auto, tra cui Scenic E-Tech Electric, Rafale, Espace e Austral.

Per quanto riguarda le altre attività, il programma del Salone di Monaco 2023 prevede diversi elementi interattivi per coinvolgere il pubblico. Dal 5 al 10 settembre, l’area “Electro Pop Rnlt” su Odeonsplatz ospiterà un DJ set silenzioso, previsto alle 14:00, 16:00 e 18:00, oltre a un quiz musicale interattivo chiamato “SongPop for Renault”.