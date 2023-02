Skoda Kamiq: l’edizione speciale Black Dots in Italia da 25.350 Euro

Una delle vetture di maggior successo del marchio Skoda riceve una versione speciale in tutte le motorizzazioni benzina TSI

La gamma della Skoda Kamiq si allarga: in Italia è già disponibile il nuovo allestimento Black Dots, che definisce una versione speciale declinata unicamente per tutte le motorizzazioni benzina TSI presenti a listino. Dall’1.0 da 95 e 110 cavalli fino al propulsore più potente da 150 CV anche con cambio automatico DSG, la Kamiq Black Dots propone un’estetica con dettagli in nero (lucido per calandra, specchietti e scritta posteriore, opaco per le barre sul tettuccio), che ben si abbina con le nove tinte complessive per la carrozzeria divise tra colori metallizzati e pastello.

Per quanto riguarda la dotazione, la nuova Skoda Kamiq Black Dots è equipaggiata con gruppi ottici Full LED anteriori e posteriori, cerchi in lega da 17”, clima automatico, rivestimenti in misto tessuto/pelle, infotainment con monitor touchscreen da 8”, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, retrocamera, sistema di mantenimento della corsia e frenata automatica d’emergenza con riconoscimento pedoni e ciclisti. I prezzi? Da 25.350 Euro fino a 29.750 Euro, a cui vanno scalati gli Ecoincentivi previsti visto che la classe di emissioni della vettura è inferiore al limite di 135 g/km di CO2 emessa.