Skoda Peaq 2026: test estremi per il SUV elettrico prima del debutto del 23 giugno

A pochi giorni dal debutto del 23 giugno 2026, Škoda Peaq ha completato il programma di test di sviluppo previsto prima della presentazione ufficiale. Il nuovo SUV elettrico della Casa boema, sviluppato sulla piattaforma MEB+ del Gruppo Volkswagen, è stato collaudato in condizioni climatiche estreme.

I prototipi hanno percorso oltre 1,5 milioni di chilometri in tre continenti, tra prove fisiche e simulazioni virtuali. Il lavoro di sviluppo ha riguardato il comportamento del veicolo in ambienti molto diversi, dal caldo del deserto alle basse temperature delle aree oltre il Circolo Polare Artico.

Škoda Peaq 2026: oltre 1,5 milioni di chilometri nei test di sviluppo

I prototipi di Škoda Peaq hanno percorso più di 1,5 milioni di chilometri in Europa, Africa e Nord America. Il programma di collaudi ha interessato aree climatiche molto diverse, con l’obiettivo di verificare il comportamento del SUV elettrico in condizioni reali particolarmente severe. Alle prove fisiche sono stati affiancati metodi di calcolo ad alte prestazioni, utilizzati per simulare un’ampia gamma di scenari alternativi.

Durante lo sviluppo, gli specialisti Škoda si sono concentrati su situazioni d’impiego concrete. Alle latitudini superiori a quelle del Circolo Polare Artico, con temperature inferiori a -30 °C, i test hanno riguardato anche lo sbrinamento rapido dei cristalli e la capacità dell’impianto di riscaldare l’abitacolo in tempi adeguati. Particolare attenzione è stata dedicata alla trazione su neve e ghiaccio, per verificare stabilità, sicurezza e affidabilità dei sistemi di controllo.

Le prove sono proseguite anche in ambienti desertici, dove Škoda Peaq è stato esposto a luce solare intensa e temperature elevate. In queste condizioni sono stati valutati la qualità della verniciatura, la durabilità dei materiali interni e il funzionamento dei principali componenti sottoposti a stress termico. Freni, telaio e sistema di raffreddamento della batteria sono stati messi alla prova in scenari di utilizzo gravosi.

La guida su strade polverose, sassose e accidentate ha permesso inoltre di verificare la tenuta delle guarnizioni dell’abitacolo e la resistenza di lamierati e dettagli in plastica della carrozzeria. Il caldo estremo del deserto è stato utilizzato anche per controllare l’affidabilità del sistema di climatizzazione.

Škoda Peaq 2026: test in laboratorio e su strada prima del debutto

Secondo Johannes Neft, Membro del Board di Škoda Auto per lo Sviluppo Tecnico, Škoda Peaq è il risultato di un esteso processo di sviluppo e test. Gli ingegneri del marchio hanno verificato la funzionalità e la durabilità dei principali componenti e degli elementi di progettazione.

Le prove si sono svolte sia in laboratorio, comprese camere climatiche e gallerie del vento, sia in condizioni reali. Il programma ha incluso test nel caldo del deserto e in ambienti a circa 200 chilometri a nord del Circolo Polare Artico, dove le temperature possono scendere fino a -40 °C. L’obiettivo era verificare il corretto funzionamento del veicolo anche in situazioni estreme.

Škoda Peaq 2026: piattaforma MEB+, autonomia e reveal del 23 giugno

Škoda Peaq nasce sulla piattaforma MEB+ del Gruppo Volkswagen e prevede motori elettrici efficienti, un’autonomia dichiarata di oltre 600 km e il controllo elettronico dell’assetto DCC. Il nuovo SUV elettrico può ospitare fino a sette passeggeri.

Il modello è stato progettato per offrire comfort, comportamento su strada equilibrato e ridotta rumorosità interna. Queste caratteristiche sono legate anche alla presenza del nuovo impianto audio Sonos. Il reveal potrà essere seguito sui canali ufficiali di comunicazione di Škoda dalle ore 18:25 del 23 giugno 2026.