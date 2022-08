Smart #1: Brabus prepara la versione “pepata” Performance Edition

La collaborazione tra Smart e il preparatore Brabus si concretizzerà il prossimo 26 agosto, quando il crossover sportivo del marchio tedesco sarà presentato in Cina

Smart e Brabus ancora insieme: il legame tra il marchio tedesco (oggi gestito dalla cinese Geely) e uno dei preparatori più importanti al mondo diventa ancora più saldo attraverso la pubblicazione delle prime immagini ufficiali della versione sportiva del crossover Smart #1. Denominata “Brabus Performance Edition“, sarà caratterizzata da un bodykit specifico più aggressivo di quello originale, nonchè di una powertrain elettrica potenzialmente provvista di due unità capaci di garantire la trazione integrale e un surplus di potenza fino a quasi 430 cavalli.

Il condizionale in questo caso è d’obbligo perchè il marchio Smart finora non ha ancora svelato la scheda tecnica di questa piccola “hot hatch”. Dalle immagini che potete osservare anche voi sfogliando la gallery e dalle prime indiscrezioni sul web, tuttavia, possiamo affermare che saranno presenti paraurti più pronunciati con prese d’aria più grandi, cerchi in lega da 19” bicolore e inserti rossi posizionati sul tettuccio a contrasto, sulle calotte degli specchietti retrovisori, sull’alettone posteriore e sulle cuciture dei rivestimenti in pelle e Alcantara. Ne sapremo certamente di più il prossimo 26 agosto, quando la Smart #1 di Brabus sarà presentata alla kermesse del Chengdu International Automobile Exhibition 2022 in Cina.