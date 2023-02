Symone, la bisarca per auto che diventa un autobus di lusso

La startup Symone, con sede a Digione, ha presentato un innovativo progetto che permette di limitare il traffico sempre più intenso sulle autostrade

Come eliminare (in parte) il traffico sulle autostrade ottimizzando il viaggio quando si parte per una vacanza in cui non si vuole rinunciare alla propria auto o moto? Un’idea innovativa su questo argomento è stata presentata dalla startup Symone di Digione, che ha appunto svelato in questi giorni le prime immagini di un auto-bus/bisarca di lusso che si basa sull’iniziativa dei treni-blocco per il trasporto merci, i quali solitamente raccolgono su un unico convoglio più semirimorchi trainati da un’unica motrice.

In questo caso però ad essere eliminate dalle autostrade sono le normali automobili che viaggiano – quattro o cinque alla volta – a bordo di un veicolo davvero insolito, il quale nasce dall’unione di un bus gran turismo di lusso e la capacità di carico di una bisarca. Secondo il boss di Symone, Romain Coispine, ogni giorno in autostrada viaggiano più di 100.000 veicoli, che causano sia un grande inquinamento atmosferico ma anche una perdita di tempo per i loro guidatori. Ecco quindi la soluzione: un grande pullman articolato che ospita le auto sul tetto, mentre proprietari e passeggeri si godono il viaggio su sedili da business class all’interno del veicolo per raggiungere confortevolmente la loro destinazione.

“Il nostro obiettivo è averlo un veicolo dimostratore per il 2024, e mostrarlo ai Giochi Olimpici di Parigi che saranno una grande vetrina per innovazioni come la nostra” ha affermato Coispine, complice anche la sovvenzione del progetto pari a 110.000 Euro da parte della Regione Bourgogne Franche-Comté e dai fondi raccolti da investitori privati che ammontano a circa 240.000 Euro per la fase di prototipazione, che prevede sul bus/bisarca un’alimentazione a idrogeno 100% pulita.