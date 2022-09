Temperature roventi: in California le ricariche delle auto elettriche vengono limitate

Con un caldo torrido che sfiora i 44 gradi, in California è stato chiesto di ridurre la necessità di ricarica delle batterie delle auto elettriche per evitare il collasso del sistema energetico

Dopo l’Europa, ora tocca agli Stati Uniti d’America… e in particolare allo Stato della California: con una legge già approvata in tutte le sue parti, gli USA si preparano all’abbandono definitivo delle automobili a benzina e diesel (in vendita e in circolazione) che avverrà come nel Vecchio Continente nel 2035, quando il loro posto sarà preso senza incertezze dai più tecnologici veicoli elettrici.

I dubbi, tuttavia, rimangono evidenti sulla “West Coast”, soprattutto dopo la recente richiesta da parte dell’American Public Power Association (in collaborazione con il California Independent System Operator) di ridurre il più possibile le ricariche delle batterie elettriche a causa del gran caldo, che se prolungate senza sosta e senza delle fasce orarie ben delimitate potrebbero provocare blackout, interruzioni del servizio o addirittura il completo collasso del sistema energetico locale.

“I consumatori sono invitati a ridurre l’uso di energia tra le 16 e le 21, quando il sistema è più energivoro, perché la domanda rimane alta e l’energia solare disponibile è minore“, questo è quanto si legge nel comunicato stampa dell’American Public Power Association, che richiede di conseguenza di non caricare le auto elettriche durante le ore più calde. Non sono mancate, ovviamente, le polemiche come quella scatenata da Steve Scalise, membro della Camera dei Rappresentanti in Louisiana: “La California ora sta dicendo alle persone di evitare di usare grandi elettrodomestici e caricare veicoli elettrici dalle 16:00 alle 21:00. Questo dallo stesso stato che costringerà tutti ad acquistare auto elettriche entro il 2035. Ecco come appare il controllo democratico!“.