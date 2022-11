Tesla Supercharger aperti in Italia per tutte le auto elettriche

Sono venti le stazioni Supercharger che aprono a tutte le auto elettriche nel nostro Paese: ecco dove sono e come si utilizzano

La notizia che tanti stavano attendendo è finalmente arrivata: chi è in possesso di un’auto elettrica non-Tesla potrà da oggi effettuare la ricarica attraverso le stazioni Supercharger anche in Italia, a patto che la propria vettura sia provvista di connettore CCS/Combo2 che accetti i rifornimenti in corrente continua. Al momento questo progetto sarà aperto nelle venti stazioni dedicate e nei 174 punti singoli di ricarica con potenza superiore ai 150 kW, localizzate secondo quanto riportato dalla mappa Tesla sul sito ufficiale a questo indirizzo.

Le stazioni aperte a veicoli non-Tesla con compatibilità CCS sono le seguenti:

Via Santa Maria la Nuova, 1 – Afragola (NA)

Via Luraghi, 11 – Arese (MI)

S.S. 7 Appia, km 712 – Brindisi

Gravina di Catania

Golf Club, via Santhià 75 – Cavaglià (BI)

Via Manfredonia, km 3,6 – Cerignola (FG)

S.S dello Stelvio – Forcola (SO)

Centro Commerciale Puntadiferro, piazzale della Cooperazione – Forlì

Iper Grandate, via Leopardi 2 – Grandate (CO)

Centro Commerciale Maremma, via Ecuador – Grosseto

Via Flaminia, km 64 – Magliano Sabina (RI)

Via Bagnaia, 12 – Mercato San Severino (SA)

Hotel Regina, località Campotenese – Morano Calabro (CS)

Via Ragazzi del 99 – Olbia

Via Dublino – Oristano

Hotel Stella Maris, Contrada San Gaetano – Palmi (RC)

Via Rocco Bormioli – Parma

Via Piave, 114 – Vado Ligure (SV)

Piazza Santa Caterina, 1 – Vicolungo (NO)

Per effettuare la ricarica presso i Tesla Supercharger è sufficiente scaricare l’app di Tesla per sistemi operativi iOS o Android e selezionare l’ozione “Ricarica il veicolo non-Tesla”. Ciò è possibile sostanzialmente in due fasce orarie: on-peak, cioè di punta dalle 16 alle 20, e off-peak, in tutti gli altri orari. La tariffa media è rispettivamente di 0,83 Euro/kWh e 0,74 Euro/kWh, ma se si acquista l’abbonamento mensile di 12,99 Euro si ha l’accesso alle tariffe scontate pari a 0,67 Euro/kWh e 0,60 Euro/kWh.