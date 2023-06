Toyota GR Supra GT4 100th Edition Tribute: una versione speciale che mescola eleganza e potenza

La nuova Toyota GR Supra GT4 100th Edition Tribute debutta in Europa in soli 100 esemplari, tutti rivestiti in Plasma Orange ed equipaggiati con un sei cilindri da 3 litri con potenza di 340 CV.

Toyota ha deciso di onorare in grande stile la 100ª versione GT4 della sua iconica Supra. Quest’omaggio ha preso forma in una nuova vettura in edizione limitata chiamata Toyota GR Supra GT4 100th Edition Tribute. È disponibile in soli 100 esemplari, tutti rivestiti in Plasma Orange, che risalta in modo unico il suo design audace. Inoltre, è destinata esclusivamente al mercato europeo.

La GR Supra GT4 100th Edition Tribute si distingue non solo per il suo colore accattivante, ma anche per dettagli inconfondibili come i nuovi cerchi in lega leggera da 19” in Sporty Matte Black e Black, che si abbinano perfettamente alle pinze freno brandizzate GR.

L’abitacolo

Gli interni sono altrettanto interessanti, con coprisedili in pelle scamosciata e pomello del cambio anch’esso in pelle scamosciata, che contribuiscono a creare un ambiente sofisticato e al contempo sportivo.

Cuciture arancioni sul tappetino del vano bagagli, inserto in fibra di carbonio con grafica GT4 100th Edition Tribute e un pannello sul cruscotto lato guida accentuano ulteriormente la sua esclusività. Questi tocchi personalizzati creano un’atmosfera che fa sentire il guidatore come se fosse sulla griglia di partenza di una gara ogni volta che si mette al volante.

Il motore

Sotto al cofano, la special edition prevede un motore a sei cilindri in linea da 3 litri, capace di erogare 340 CV di potenza. Quest’unità è abbinata a un cambio manuale a 6 marce, progettato per offrire prestazioni di alto livello.

A questo si aggiunge un sofisticato sistema di controllo intelligente che modifica la taratura del propulsore per dare priorità alla coppia durante il cambio marcia, garantendo una risposta più rapida e fluida.

Sono previsti aggiornamenti anche ad altre componentilitri

La nuova Toyota GR Supra GT4 100th Edition Tribute è stata progettata per assicurare prestazioni ottimali. Le sospensioni sono state riviste per migliorare le performance mentre le modifiche specifiche sono state apportate per adattarsi al meglio alla trasmissione manuale.

Per completare il pacchetto di miglioramenti, la sportiva a tiratura limitata include anche un supporto in gomma più rigido nelle boccole della barra antirollio anteriore e posteriore, degli ammortizzatori aggiornati e delle impostazioni di servosterzo riviste.

Purtroppo, Toyota non ha ancora annunciato il prezzo della special edition, ma data la sua esclusività e le caratteristiche esclusive, sicuramente sarà un veicolo di fascia alta per collezionisti e appassionati.

La 100th Edition Tribute è senza dubbio una celebrazione degna della storica gamma GT4, unendo eleganza, prestazioni ed esclusività in un pacchetto unico e irresistibile.