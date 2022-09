Volkswagen ID.Extreme: la ID.4 diventa un fuoristrada da 387 cavalli!

La Casa di Wolfsburg ha presentato a Locarno un prototipo di ID.4 modificato per l'uso intensivo in ambiente off-road: diventerà mai di serie?

Se la ID.4 GTX non vi basta, allora date un’occhiata a cosa si sono inventati in quel di Wolfsburg! Durante un evento organizzato nella località di Locarno, in Svizzera, gli ingegneri della Volkswagen hanno presentato un prototipo speciale che trasforma in maniera radicale il loro SUV elettrico, denominato per l’occasione ID.Extreme Concept: look aggressivo, protezioni all’anteriore e posteriore e maggiore potenza alla powertrain, che ora eroga la bellezza di 387 cavalli.

Come potete vedere anche voi dalle foto presenti in gallery, la Volkswagen ID.Extreme Concept è sostanzialmente una ID.4 GTX destinata all’utilizzo intensivo in fuoristrada, per il quale è stata equipaggiata con paraurti rinforzati davanti e dietro, sottoscocca carenato, passaruota maggiorati in modo che possano ospitare le gomme specifiche da 18” e una barra a LED sul tettuccio utile durante le notti più buie. Inedita anche la livrea, con decisi tocchi in arancione riproposti nell’abitacolo dove ora sono presenti dei pregiati rivestimenti in Alcantara.

Per quanto riguarda la powertrain, l’ID.Extreme Concept di Volkswagen è stato inoltre modificato intervenendo sulle centraline elettroniche e ciò ha permesso di incrementare la potenza complessiva fino a 285 kW (387 cavalli), grazie alla quale sarà sicuramente possibile battere i precedenti primati della ID.4 GTX di serie. La ciliegina sulla torta? L’inedito “sound” emesso durante il suo funzionamento e amplificato da appositi dispositivi installati all’interno dei passaruota. Se vi state ora domandando se diventerà mai un modello di serie, sappiate che Volkswagen… ci sta pensando.