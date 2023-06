Volkswagen: oltre 1 milione di veicoli elettrici MEB prodotti in tutto il mondo

Il Gruppo Volkswagen ha annunciato nelle scorse ore di aver prodotto oltre 1 milione di veicoli elettrici con piattaforma MEB nei suoi otto stabilimenti in tutto il mondo. Inoltre, presto questo pianale sarà riadattato per funzionare anche su auto compatte e crossover sotto forma di MEB Entry.

I nuovi modelli con questa variante sono già stati confermati per la produzione e faranno parte delle gamme di Skoda, Cupra e Volkswagen.

Ritornando alla piattaforma MEB, il gruppo automobilistico tedesco attualmente costruisce EV con MEB in Europa, Cina e Stati Uniti. Questa architettura è presente alla base di numerosi veicoli, dalla popolare ID.3 fino al più recente ID. Buzz a passo lungo. In aggiunta, anche il nuovo Ford Explorer EV è basato su di essa. Infine, tutti i modelli con questo pianale propongono di serie la trazione posteriore a differenza di quelli MEB Entry, che avranno la trazione anteriore di serie.

✨ one million cars, one platform!✨

Celebrating our electric vehicle platform, MEB, with five brands!

🌎 By now, Audi, Cupra, Skoda, Volkswagen & Volkswagen commercial are pushing 8 factories in China, Europe & US

👀 More 2 come:

small MEB-family w/ Cupra, Skoda & Volkswagen! pic.twitter.com/lOS9cUZpD8

— Volkswagen Group (@VWGroup) June 16, 2023