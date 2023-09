Volkswagen Tiguan 2024: svelata la terza generazione del SUV

Volkswagen ha presentato ufficialmente la terza generazione dell'apprezzatissimo SUV compatto Volkswagen Tiguan, ora disponibile anche con gruppi propulsori ibridi plug-in eHybrid.

Volkswagen ha svelato ufficialmente il suo nuovo Volkswagen Tiguan, che rappresenta la terza incarnazione di uno dei modelli più venduti nella gamma della casa tedesca. Dal suo debutto sul mercato nel 2007, il SUV compatto ha conquistato oltre 7,6 milioni di automobilisti in tutto il mondo. Il Tiguan 2024 sarà disponibile presso le concessionarie Volkswagen già nel primo trimestre del prossimo anno.

Parlando di tecnologia, Kai Grünitz – membro del Consiglio di Amministrazione per lo sviluppo tecnico – ha sottolineato che la terza generazione del Tiguan si appoggia sulle fondamenta innovative della piattaforma MQB evo (Modular Transverse Matrix).

Questo pianale altamente tecnologico, grazie alle sue enormi economie di scala, consente a VW di offrire una gamma di sviluppi high-tech, come il sistema di controllo del telaio adattivo DCC Pro e i nuovi gruppi propulsori ibridi plug-in con circa 100 km di autonomia in modalità EV.

Alla base c’è la piattaforma MQB evo

L’adozione della MQB evo, inoltre, ha avuto un impatto positivo in quasi tutti gli aspetti del nuovo Tiguan. Ad esempio, tutte le versioni eHybrid offriranno tempi di ricarica più rapidi in AC mentre la ricarica DC veloce sarà disponibile di serie per la prima volta.

L’interno è dominato dal Digital Cockpit di ultima generazione, basato sul sistema di infotainment modulare MIB4. Questo non solo migliora l’accesso alle informazioni ma porta anche a bordo una varietà di servizi digitali e applicazioni.

Il concept operativo è stato progettato per essere intuitivo, riducendo la curva di apprendimento per gli utenti. Caratteristiche come la funzione di massaggio pneumatico per i sedili anteriori e i fari IQ.LIGHT HD Matrix LED (presi in prestito dal nuovo Touareg) migliorano ulteriormente l’esperienza di guida.

La nuova generazione è più aerodinamica

In termini di design, il Volkswagen Tiguan 2024 sfoggia un look completamente rinnovato, con fari a LED piatti che danno un aspetto potente al frontale. La nuova disposizione delle prese d’aria sul paraurti migliora l’aerodinamica mentre una striscia a LED orizzontale aggiunge un tocco distintivo alla parte posteriore. È importante notare che il coefficiente di resistenza aerodinamica è sceso da 0,33 a 0,28, un miglioramento significativo.

Facendo un tuffo nell’abitacolo della nuova generazione del SUV compatto, la casa automobilistica tedesca ha alzato il livello di raffinatezza e funzionalità. L’interfaccia utente è ora più intuitiva grazie a un nuovo cruscotto digitale dotato di un rivestimento antiriflesso e a un display per l’infotainment che può raggiungere i 15 pollici di diagonale. Anche la struttura del menu e la grafica sono state completamente rinnovate.

La novità sta anche nel comando rotativo multifunzione con display OLED integrato, utilizzabile per regolare vari aspetti come la modalità di guida e il volume della radio. Inoltre, il nuovo assistente vocale IDA consente un controllo facile e naturale di numerose feature dell’auto e del sistema di infotainment.

Gamma di propulsori efficiente

Per quanto riguarda le motorizzazioni, il nuovo Volkswagen Tiguan offre opzioni per tutti i gusti. Sfruttando la piattaforma MQB evo, il veicolo sarà disponibile con motori turbo diesel TDI, turbo benzina TSI, turbo benzina eTSI con tecnologia mild hybrid e ibridi plug-in eHybrid. È importante notare che queste opzioni saranno disponibili esclusivamente con cambio automatico DSG.

Il posizionamento della trasmissione è stato notevolmente semplificato, utilizzando uno stile di interruttore sulla colonna dello sterzo, molto simile a quello visto sui modelli elettrici della gamma ID. e sulla nuova Passat. Questo design permette di cambiare facilmente la marcia ed è completato da leve al volante per una maggiore versatilità.

Per quanto concerne la dinamica di guida, il Volkswagen Tiguan di terza generazione beneficia delle ultime innovazioni del marchio tedesco nel controllo elettronico delle sospensioni. La nuova generazione di assetto adattivo DCC offre un comfort di marcia migliorato e una maggiore precisione nelle curve. Questo è possibile grazie al Vehicle Dynamics Manager (VDM), un sistema che debutta nel Tiguan 2024 dopo la sua introduzione nella Golf GTI attuale.

Tanto comfort a bordo grazie ai sedili ergoActive Plus

VW ha progettato i nuovi sedili ergoActive Plus, dotati di un sistema pneumatico a quattro vie per il supporto lombare e una funzione di massaggio a pressione pneumatica con 10 camere d’aria. Queste sono funzioni che si armonizzano perfettamente con l’alto livello qualitativo che ci si aspetta da un modello del genere.

Ma non è tutto: una funzione programmabile permette l’attivazione automatica del riscaldamento o della ventilazione dei sedili a determinate temperature esterne, offrendo un ulteriore livello di comfort personalizzato.

Per la prima volta, la nuova generazione è dotata dei fari IQ.LIGHT HD Matrix, una tipologia di fari sviluppata parallelamente per il Touareg. In totale, 38.400 LED multipixel (19.200 per faro) forniscono un’illuminazione ad alta definizione, migliorando significativamente il comfort e la sicurezza durante la guida.

Grande attenzione anche alla sicurezza

Non mancano tecnologie all’avanguardia per la sicurezza e la comodità del conducente. Di serie, troviamo una varietà di sistemi di assistenza come Side Assist, Front Assist, Lane Assist e Rear View. Opzionali interessanti includono Park Assist Pro con la possibilità di parcheggio remoto via smartphone e Trailer Assist per manovre con rimorchio.

Arrivando alle dimensioni, il nuovo Volkswagen Tiguan ha guadagnato circa 3 cm in lunghezza rispetto al modello precedente, pur mantenendo pressoché invariati altezza, larghezza e passo. Questo incremento di lunghezza si traduce in un aumento della capacità del bagagliaio di 37 litri, raggiungendo ora i 652 litri quando caricato fino all’altezza dei poggiatesta posteriori.